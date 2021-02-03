Сильная власть и нищающий народ

Как же так могло случиться, что в экономически развитой стране при президенте В.Путине народ нищает и главное не видно конца. У народа нет перспективы и деваться некуда. Вымираем потихоньку, о чём даже говорит статистика. Однако этот вопрос чиновников не волнует в том числе и президента. Да, он много говорит о поддержки народа, детей, безработных и даже о материнском капитале, который по его мнению растёт, однако прибыли народа не предвидится. Получила мама 650 тысяч рублей на родившегося ребёнка и живи на эти деньги всю жизнь. Чиновник, депутат получает эти тысячи за месяц, а некоторые за половину месяца. В действительности от народа отказались все, в том числе президент, чиновники, депутаты и так далее. Жизненный уровень падает только у простых людей, а у остальных растут миллионы. Вот поэтому мы и живём в нищете. То что зарабатывает рабочий идёт на корм олигархам и всем остальным, которые поддерживают действующую власть. Может пора изменить политику внутри страны? Дать возможность получать зарплату хотя бы на уровне побеждённой Германии. Средняя зарплата на наши рубли соответствует примерно 180 тысячам рублей. Граждане, неужели с этим можно смириться, побеждённые живут в 10 раз богаче победителей. И там не говорят, что чиновники, олигархи или просто воры вывезли миллиарды евро. А мы сопли распустили и ждём с моря погоды. Вот и пришла погода. Более 260 человек власть задержала за митинги 23 января. По стране почти тысячу. Прикормленные журналисты говорят, что в этих митингах в основном участвовали дети. Не совсем так. Участвовали взрослые и даже пожилые. И они не за Навального, они за жизнь. Ну сколько же можно издеваться над народом? Живём в богатейшей стране и власть для нас определяет прожиточный минимум на грани голода, так как не учитывает налоги, цены, всевозможные поборы и штрафы. А мы всё это жуём с трудом, зубов то уже нет, но всё - таки проглатываем.

Меня волнует несколько вопросов, иногда даже ночи не сплю. Да, старики всё это воспринимают очень болезненно. Вот президент покушал и готовится ко сну. Он хоть раз в это время вспомнил о людях, которые ему организовали такую жизнь. Я имею ввиду материальную. От президентства он может отказаться. Они тоже с таким аппетитом покушали перед сном или как? Что по этому поводу думают министры, премьер? Ком в горле не образуется? И ведь живут с улыбкой. Мишустин даже ответил на вопрос о 12 тысячах рублей зарплаты. С улыбкой сказал что надо уметь жить. И ведь никто ему не возразил. Значит будет ещё хуже. Нас испытывают на прочность. Выходит, что президент, чиновники умеют жить. Как бы это поднабраться у них опыта?

В интернете появился сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области с тем чтобы вывести из строя всю военную инфраструктуру и заблокировать Балтийск. А почему бы и нет? НАТО засиделось, ему надо размяться и главное есть подходящий объект. Они потерь не считают, потому что их войска сводные и на каждую страну придётся не так много. Более того их капитализм на этом и построен. Раньше их держал Советский Союз, сейчас его нет и у них руки развязаны. Военный эксперт В.Мураховский заявил, что это представляет собой клинический идиотизм. О нём раньше я думал иначе. Никакой это не идиотизм, они нас пытают и когда убедятся, что ядерное оружие не будет применено нападут. Для НАТО это обычное дело. Однако на этом дело не кончится, даже если операция не в их пользу. Япония попробует восстановить свои права на Курилы. А что ей мешает? Думаете Китай? Он к сожалению будет держать нейтралитет, потому что у власти капиталисты и сделали страну нищей. Был бы Союз мы бы с Китаем держали весь мир. Кто - нибудь насмелится возразить? Думаю таких не найдётся, кроме придурков.

А бардак в стране продолжается. В. Кожемяко, который систематически пишет в газету "Правда" напоминает статьёй "Подлость на пьедестале", о том, как "Московский комсомолец" опять напомнил о проекте "Мавзолей: ритуальная модель". Проводилась в Москве какая - то акция и художники предложили посетителям отведать 80 -килограммовый бисквитный торт в виде Ленина, лежащего в гробу. И самое страшное, что этот торт недоумки съели. А журналист, наверное , причитает: " Как же им врагам Ленина, хочется, чтобы утратил он свою особую актуальность и значимость". А как же повели себя новые коммунисты партии Зюганова? Что - то о них в статье нет ни слова. Думаю любой мыслящий человек может представить. Мавзолей драпируют перед праздниками , которым обязан весь народ России и даже всё человечество. Коммунисты ничего не видят и не слышат, а венки всё - таки возлагают. Другого они и не могут. Ленин изменил весь мир, создав великое государство, которое противостояло капитализму. В мире появился пример равноправного положения рабочих и чиновников.

Не было бы Ленина не известно чем бы закончилась Первая мировая? Не было бы Сталина Россия исчезла бы как государство. Кто поднял образование, науку, экономику и перед войной мы были сильны как никогда. Да, не всё было сделано, но никто другой не мог за такой короткий промежуток времени сделать из лапотной России сильнейшее государство. На время войны такого человека не было в Росси, который разгромил немецкий фашизм. К чему я вспоминаю об этом? А к тому, что нынешние коммунисты это не коммунисты, они превратились сами в буржуа и об этом им говорят на больших собраниях. Неужели все такие в партии? И главное сколько их осталось? Зюганов всё принимает в партию, но никогда никто не огласит их количество.

Когда поедали торт в виде мирового пролетария, то коммунистам надо было набить морды организаторам и исполнителям. Вы, Геннадий Андреевич, не борец, вы со своей фракцией самые настоящие предатели дела Ленина, Сталина.

Меня поражает бессовестность поведения Геннадия Андреевича. В перерыве пленума Зюганов провёл брифинг с представителями СМИ. Он говорит, что команду руководства США, начиная с Клинтона знает лично. И что это дало? Как вы использовали знакомство? Не далеко вы ушли от Горбачёва и Ельцина, не можете постоять даже за Ленина. Рассказал о гибридной войне, которая развязана против нашей страны. Но вот его заключение по поводу этой войны вызывает ненависть. "Компартия готова к этой борьбе". Хотя бы раз объяснили народу, что вы подразумеваете под вашей борьбой и как на неё посмотреть со стороны?

На брифинге рассказывает об успехе губернатора Орловской области А.Клычкова. Собрали хороший урожай зерновых, увеличили ВВП и на этом пафос закончился. А что от роста урожайности и увеличения ВВП получил народ? Ни слова. Если бы получил, то трещали бы на каждом углу. Не об этом надо говорить, а о том как привести в Кремль настоящего руководителя государства, чтобы по всей стране росло производство и народ получал настоящую зарплату, а не работал на вас и кремлёвское ворьё.