Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Начали отключать метро. На очереди канализация

Опубликовано 03.02.2021 в разделе комментариев 1

москва выборы собянин метро
Начали отключать метро. На очереди канализация

Силовики начали задерживать людей, которые пришли на Манежную площадь после оглашения приговора Алексею Навальному. На площадь продолжают прибывать сотрудники ОМОНа, в центре города закрывают метро. На вход и выход закрыты станции «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь революции» и «Александровский сад», сообщает департамент транспорта Москвы в Telegram. Поезда следуют без остановок на этих станциях. Доступ на Красную площадь был закрыт еще до оглашения приговора. 

По данным Telegram-канала Avtozak Live, уже задержаны не менее 10 человек. «Медиазона» сообщает о примерно 20 задержаных.

***

На современной Манежной площади очень трудно митинговать, там разные малые архитектурные формы, да и вся конфигурация площади препятствует проведению там митингов, подобных массовым акциям эпохи Ельцина - того самого, которому вчера Путин возлагал цветы... Благодетель, чо...

Так что инкриминировали людям, задержанным на Манежке? Вечернюю прогулку? Впрочем, у нас и за прогулку могут посадить.

Но главное, конечно, метро.

Уже становится нормой перекрытие станций на вход и выход, и поезда пролетают "запретные" платформы без остановки. В прыдыдущий исторический период остановка метро происходила только в 1941-м году, по решению ГКО. Сейчас обходятся даже без постановления от местных властей - полиция говорит закрыть, и Мосметрополитен закрывает. То, что людям надо куда-то ехать, попасть домой вечером и мали ли что еще - никого не волнует. Нет хлеба - ешьте пирожные. Закрыто метро - берите шофера, садитесь в лимузин и езжайте. 

Потом будут удивляться, за что?! Ведь все для народа - сорок сортов колбасы, пятьдесят сортов сыров, даже картошку нестандартную разрешили продавать. Вот-вот карточки введут на крупу и макароны. А им все мало!

Так пора уже отключать свет и тепло. Как вышли митинговать за Навального - сидите без света, мерзните. Еще раз выйдете - начнем отключать канализацию. Посидите в говне - поумнеете...

А.Б. 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 5
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик7776 написал 03.02.2021 03:10
один обычный парень поставил на уши многомиллионную вертикаль?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нужно ли разрешать митинги?:
Результаты
Интернет-ТВ
Нефтяники требуют у президента денег на жизнь!
Нефтяники требуют у президента денег на жизнь!
30.01.2021
Совет депутатов рассмотрел вопрос о названии улицы именем Навального
Совет депутатов рассмотрел вопрос о названии улицы...
28.01.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Начали отключать метро. На очереди канализация (1)
Остальных обещали выкинуть на улицу в среду! (0)
Сильная власть и нищающий народ (2)
Анатолий Баранов: Наше государство выстроено на принципах концентрации, неважно чего - капитала, власти, идиотизма (1)
Власть незаметно откусила себе голову (13)
Навального отправили в колонию на 2,5 года (11)
Навальный: "Путин войдет в историю как отравитель" (12)
Кажется, к власти в РФ пришли душевнобольные (7)
В российских школах появятся "политруки" (3)
У Мосгорсуда, где рассматривают дело Навального, задержали 127 человек (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: .........
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: 40
Михаил Делягин Михаил Делягин: Англия пытается вновь стать Америкой
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Про Навального, дворцы и прочие декорации спектакля абсурда
Михаил Делягин Михаил Делягин: Совершая самоубийство, блатной феодализм может сначала убить Россию
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss