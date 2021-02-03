Начали отключать метро. На очереди канализация

Силовики начали задерживать людей, которые пришли на Манежную площадь после оглашения приговора Алексею Навальному. На площадь продолжают прибывать сотрудники ОМОНа, в центре города закрывают метро. На вход и выход закрыты станции «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь революции» и «Александровский сад», сообщает департамент транспорта Москвы в Telegram. Поезда следуют без остановок на этих станциях. Доступ на Красную площадь был закрыт еще до оглашения приговора.

По данным Telegram-канала Avtozak Live, уже задержаны не менее 10 человек. «Медиазона» сообщает о примерно 20 задержаных.

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На современной Манежной площади очень трудно митинговать, там разные малые архитектурные формы, да и вся конфигурация площади препятствует проведению там митингов, подобных массовым акциям эпохи Ельцина - того самого, которому вчера Путин возлагал цветы... Благодетель, чо...

Так что инкриминировали людям, задержанным на Манежке? Вечернюю прогулку? Впрочем, у нас и за прогулку могут посадить.

Но главное, конечно, метро.

Уже становится нормой перекрытие станций на вход и выход, и поезда пролетают "запретные" платформы без остановки. В прыдыдущий исторический период остановка метро происходила только в 1941-м году, по решению ГКО. Сейчас обходятся даже без постановления от местных властей - полиция говорит закрыть, и Мосметрополитен закрывает. То, что людям надо куда-то ехать, попасть домой вечером и мали ли что еще - никого не волнует. Нет хлеба - ешьте пирожные. Закрыто метро - берите шофера, садитесь в лимузин и езжайте.

Потом будут удивляться, за что?! Ведь все для народа - сорок сортов колбасы, пятьдесят сортов сыров, даже картошку нестандартную разрешили продавать. Вот-вот карточки введут на крупу и макароны. А им все мало!

Так пора уже отключать свет и тепло. Как вышли митинговать за Навального - сидите без света, мерзните. Еще раз выйдете - начнем отключать канализацию. Посидите в говне - поумнеете...

А.Б.