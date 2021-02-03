Зюганов удовлетворен посадкой Навального

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов приветствовал решение Симоновского суда Москвы о замене условного срока на реальный для оппозиционера Алексея Навального. По его словам, властям давно надо было говорить с ним жестко, а не "играть". "То, что его отправили за решетку, вполне законное решение", - заявил Зюганов "Российской газете".

Он напомнил, что его отношение к Навальному всегда было "сугубо отрицательным". "Потому что я знаю, как эту публику готовят за океаном", - пояснил лидер КПРФ. По его словам, "этот персонаж выступает не только как коммерсант, который проворовался, он выступает как предатель, который приехал поджигать страну". Лидер КПРФ подчеркнул, что к подобным людям надо "применять все меры государственного воздействия".

Он отметил, что "сейчас в России есть почва для этих провокаторов". "И нам надо убрать эту почву. Тогда нам эти попы Гапоны будут не страшны", - заявил парламентарий.

Говоря о прошедших в стране массовых акциях протеста, Зюганов отметил, что "за предателя выходить могут только сбитые с толку люди". Он также возмутился тем, что на акции протеста привлекались несовершеннолетние. "Когда детей стали гнать впереди - это как нацисты, которые гнали женщин и детей на минное поле", - заявил лидер КПРФ.

Парламентарий также обратил внимание на то, что в Мосгорсуд на слушание по этому делу прибыли сотрудники посольств разных стран, в том числе европейских. "Представители посольств - что им делать у нас на суде? - задал вопрос Зюганов и сам на него ответил: - Дело в том, что Навального по-прежнему хотят использовать в качестве зажигательного снаряда, чтобы организовать у нас майдан".