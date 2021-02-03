Бонапартистская хунта Путина стремительно движется к своему концу

Всё, в общем, идет по самому простому и предполагаемому сценарию. Путин семимильными шагами движется в позицию Лукашенко и превращается в политика, сидящего на штыках. Перспектив и будущего у режима нет.

Ну, задавят они сейчас людей на улице на какое-то время, и что дальше? А дальше ничего.

При этом хунта Путина по определению менее устойчива, чем режим Лукашенко, так как в России у власти слишком много людей, которым есть, что терять. Люди всё равно продолжат выходить. На установление полноценной диктатуры у бонапартистской хунты сил нет, потому что для этого им нужно было бы изолировать Россию от глобальной экономической системы, чего они сделать не могут по очевидным причинам.

Во-первых, это уничтожит их собственные капиталы. Во-вторых, это обрушит российскую экономику и на улицы уже выйдут миллионы. В-третьих, создавать какую-то другую экономическую систему, а такой может быть только плановая социалистическая экономика они не могут по определению. Не для этого дети Патрушева, Бортникова и остальных членов хунты стали «талантливыми предпринимателями» и обзавелись миллиардами.

В глобальной капиталистической экономике возможна только диктатура крупного капитала, при угрозе появления условно левого правительства.

Анатолий Баранов: Наше государство выстроено на принципах концентрации, неважно чего - капитала, власти, идиотизма

Бонапартистская хунта, которая хочет получать с открытого рынка и одновременно подавлять все классы общества, включая крупный капитал, возможна только на относительно небольшом временном отрезке. И это время для хунты Путина-Патрушева уже прошло.

Сегодня они получат протесты снизу и заговор сверху. Туда мудакам и дорога.