Президент Украины Владимир Зеленский подписал постановление СНБО о вводе санкций против телекомпании "112-ТВ" ("112 Украина") и других семи украинских телекомпаний, и против депутата Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака. Это компании "Аріадна тв", "Новий формат ТВ", "ТВ ВИБІР", "Телерадіокомпанія "112-ТВ", "Лідер ТВ", "Партнер ТВ" (все они относятся к "112. Украина"), "Новини 24 Години" (NewsOne), "Нові комунікації" (ZIK).

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Так заканчиваются все игры с «европейской демократией».

Сначала Европа бьет по рукам государству, которое пытается ограничить буйство радикалов с коктейлями Молотова.

«Это не демократично! Народ имеет право разбивать палатки в центре города и сопротивляться несправедливой власти!»

А потом та же Европа равнодушно смотрит на запрет компартии, погромы митингов против войны, беспредел националистов и убийства политических противников.

Сначала Европа жестко обличает «диктаторские законы Януковича», в том числе, разрешающий блокировку сайтов во внесудебном порядке.

А потом будет спокойно смотреть, как популярные массовые телеканалы, поддерживающие оппозиционное мнение, будут закрывать одним росчерком пера президента.

Требование европейских демократов к государству, которое они считают врагом – сидеть тихо под лавкой, и не дай бог, тронуть купленных ими борцов с коррупцией.

Зато стране-сателлиту Запада можно расправляться с любыми политическими силами, мешающими их воровству.

Но это хороший урок тем, кто тщательно и предусмотрительно выстраивает многоходовую комбинацию на шахматном поле информационных баталий.

Ваш противник, почуяв запах поражений, просто перевернет шахматную доску и шарахнет вас ею по голове.

А Запад сразу внесет в правила игры возможность мата с помощью сотрясения мозга.