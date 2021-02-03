Почему они его так боятся?

Это же настоящая загадка века.
Сначала боялись произносить вслух его имя, как будто в имени его таится некая мистическая сила.
Постоянно боялись оставлять на свободе и вечно таскали по судам.
Но надолго не сажали, выпускали, словно некий таинственный «верховный предиктор» грозил им пальцем и говорил «Не замай».
Потом собирали для него подписи муниципальных депутатов, чтобы пустить на выборы, потом опять сажали и выпускали…
И так годами.
Наконец, странная история с отравлением: невнятное бормотание, отказ возбудить дело, «если бы хотели отравить, отравили бы» и т.д.
А зачем в Германию выпустили?
Из человеколюбия, или по глупости? Не догадывались, о чем он будет говорить? Кого и в чем обвинять?
А когда заговорил, сразу открыли кучу смехоподобных уголовных дел, вроде того, что сам, дескать, у себя деньги постоянно крал. И вот именно теперь родное государство страшно возбудилось по этому поводу.
А сейчас сажают за некие мутные нарушения при отбытии условного срока.
А раньше этих нарушений не было?.
Только сейчас спохватились?
Все это производит впечатление крайней иррациональности и заставляет вновь поставит знаменитый вопрос: «Что это — глупость или измена»? И, что за люди руководят сегодня российским государством? Все ли у них в порядке с головой?
В любом случае, очевидно, что власть своими руками выковывает собственного могильщика, который (что бы с ним в дальнейшем ни случилось) вполне может ее разрушить. Уже не важно — на свободе или в тюрьме.
Под нынешнюю государственность подведена мина, и ее часовой механизм запущен в Мосгорсуде. Как же я хорошо помню этот жуткие и позорные суды!
Все это, видимо, понимают, но ничего не могут изменить.
Театр абсурда: тройное оцепление вокруг суда, как будто некие таинственные террористы ринутся освобождать своего вождя. Бесконечное «маски-шоу».
Еще одно наблюдение — уже в виртуальном мире. За последнее время недоброжелателей, и даже ненавистников у Навального прибавилось. Лень залезать в социальную психологию, но как-то же должен по-умному называться принцип «Падающего — толкни!»?
А я желаю Алексею выдержки и спокойствия, семье — сил, ибо, как бы ни развивались события, впереди его ждут испытания.
Огнем, водой и медными трубами.
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