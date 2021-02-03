Почему они его так боятся?

Это же настоящая загадка века.

Сначала боялись произносить вслух его имя, как будто в имени его таится некая мистическая сила.

Постоянно боялись оставлять на свободе и вечно таскали по судам.

Но надолго не сажали, выпускали, словно некий таинственный «верховный предиктор» грозил им пальцем и говорил «Не замай».

Потом собирали для него подписи муниципальных депутатов, чтобы пустить на выборы, потом опять сажали и выпускали…

И так годами.

Наконец, странная история с отравлением: невнятное бормотание, отказ возбудить дело, «если бы хотели отравить, отравили бы» и т.д.

А зачем в Германию выпустили?

Из человеколюбия, или по глупости? Не догадывались, о чем он будет говорить? Кого и в чем обвинять?

А когда заговорил, сразу открыли кучу смехоподобных уголовных дел, вроде того, что сам, дескать, у себя деньги постоянно крал. И вот именно теперь родное государство страшно возбудилось по этому поводу.

А сейчас сажают за некие мутные нарушения при отбытии условного срока.

А раньше этих нарушений не было?.

Только сейчас спохватились?

Все это производит впечатление крайней иррациональности и заставляет вновь поставит знаменитый вопрос: «Что это — глупость или измена»? И, что за люди руководят сегодня российским государством? Все ли у них в порядке с головой?

В любом случае, очевидно, что власть своими руками выковывает собственного могильщика, который (что бы с ним в дальнейшем ни случилось) вполне может ее разрушить. Уже не важно — на свободе или в тюрьме.

Под нынешнюю государственность подведена мина, и ее часовой механизм запущен в Мосгорсуде. Как же я хорошо помню этот жуткие и позорные суды!

Все это, видимо, понимают, но ничего не могут изменить.

Театр абсурда: тройное оцепление вокруг суда, как будто некие таинственные террористы ринутся освобождать своего вождя. Бесконечное «маски-шоу».

Еще одно наблюдение — уже в виртуальном мире. За последнее время недоброжелателей, и даже ненавистников у Навального прибавилось. Лень залезать в социальную психологию, но как-то же должен по-умному называться принцип «Падающего — толкни!»?

А я желаю Алексею выдержки и спокойствия, семье — сил, ибо, как бы ни развивались события, впереди его ждут испытания.

Огнем, водой и медными трубами.