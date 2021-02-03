Глава СКР поручил найти среди протестующих уклонистов от армии

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал провести проверки по "уклонистам" от военной службы из числа задержанных на несогласованных акциях протеста 23, 31 января и 2 февраля, сообщает официальный сайт СК.
"В рамках предварительного следствия изучаются личности фигурантов уголовных дел, в том числе анализируются характеризующие их материалы. Александр Бастрыкин подчеркнул, что необходимо установить не только обстоятельства совершенных ими преступлений, но и проанализировать причины, побудившие подозреваемых и обвиняемых к противоправным действиям. Также председатель СК России поручил организовать процессуальные проверки в отношении молодых людей из числа правонарушителей, уклонявшихся от прохождения военной службы", - говорится в сообщении.
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