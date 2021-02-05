Настоящая агентура Кремля

Спор об участии левых сил в освобождении Навального абсолютно бессмыслен. Конечно же, надо участвовать! Более того, участвовать желательно настолько массово, чтобы перехватить инициативу у ФБК. И когда Зюгановы-Семины отвергают такую возможность - мысль об агентуре Кремля возникает волей-неволей.

Еще ладно насчет Семина, нахватавшегося вершков; и не такой уж редкий случай, когда широкая медийность не стыкуется с узостью знаний; а вот сомнения насчет других перерастают в уверенность, и о чем подробнее ниже.

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Одно из двух. Или мелкобуржуазные массы еще верят в хорошего олигарха вместо плохого, и украинский майдан тому пример; или плюют на всех царей и бояр скопом, и борются только за свои интересы. Если вторых назвать социал-демократической средой наподобие активных самозанятых, индивидуальных предпринимателей, бюджетников, студентов вкупе с научной интеллигенцией и мелкой и даже средней буржуазией, то речь и идет о нынешних событиях. Или одно – или другое. Середины тут нет.

Никто не говорит о социалистической революции за углом. Но это не значит, что социальный прогресс испарился на небеса. Он идет вперед хоть так, хоть этак. То есть, мелкий бизнес и бюджетники страдают от кризиса все больше; и СОБСТВЕННЫЕ КЛАССОВЫЕ ИНТЕРЕСЫ оформляются в убыстренном порядке. Поэтому, если представить даже гипотетически, что ФБК, придя к власти, тут же продастся западу (запретит всех левых) – это не сработает все равно. Потому что вместе с ФБК придут к власти массы мелкобуржуазных активистов, которые не отдадут, а ВОЗЬМУТ у олигархии; и тем более в лице общепризнанной необходимости парламентской демократии. И полное подчинение западу в таких условиях невозможно по той простой причине, что вся система будет демократизированной.

Но они не желают видеть социал-демократическую тенденцию в упор. Тогда надо открыть глаза шире, и наконец-то! Все течет, все изменяется. Уже Беларусь ткнула мордой в тот очевидный факт, что вместо олигархического переворота высветилась парламентская республика в виде Координационного Совета. Кстати, если бы Координационный Совет победил, тем легче было бы надавить и на Путина с уменьшением зверств силовиков и расширением демократических свобод. Так что автор с его твердой антилукашенковской позицией отвечает за свои слова.

И еще раз для полной ясности. Не столько рабочий класс, сколько мещанская и социал-демократическая среда участвует в означенных событиях. Об этом спору нет. Но главный вопрос не отменяется абсолютно. Является ли эта среда настолько забитой, и по образу девяностых-нулевых, что хочет лишь хорошего олигарха вместо старого – или сама рвется к власти?.. Если второе, то уже никакие шпионы не испортят дело. Массы творцы истории – а не шпионы. Тогда парламентская демократия как минимум обеспечена. Это раз! Но если сознательные левые силы подтолкнут ситуацию вперед и быстрее; и чтобы путинские силовики не тормозили дело; то и демократия ближе к социализму. И это два!

Следовательно, последние события имеют прогрессивную и социал-демократическую тенденцию; да с примером Евросоюза под самым боком. Но и это МИНИМУМ! Потому что речь идет уже о перспективе широких движений с прицелом на Советы, и нижайший рейтинг единоросов тому порука. И потренироваться на общедемократических лозунгах ох как не помешало бы. И не понимать такую закономерную динамику – не понимать историческую диалектику вырастания всякого социализма из буржуазной демократии.

Ан нет. Семин, возможно, и хочет быть святее папы римского; типа я сверх патриотичный, хотя и учился заграницей; а вот Зюганов демонстрирует полное и явное желание угодить администрации.

***

Да даже бог с ним. Чтобы уж совсем наверняка. Допустим, оппоненты искренни в своей позиции, да плюс субъективная обида насчет Болотной. И чтобы разрубить гордиев узел, рассмотрим шансы широко рекламируемой и так называемой левопатриотической колонны.

Что эта ну очень отдельная колонна предлагает трудящимся?.. А в том-то и дело, что ничто. НОЛЬ! И чтобы понять это, надо сравнить с позицией хоть и начинающих, но настоящих социалистов в лице автора этих строк.

Во-первых, Зюганов очень странно выступает против хронической девальвации рубля с дебильной налоговой системой; и ругая лишь Набиуллину с Силуановым, и не трогая Путина. Но «парадокс» в том, что все кремлевские компрадоры получают гигантские барыши в результате такого беспредела, и путем роста своих валютных офшоров и заграничной собственности с подешевевшими ресурсами здесь. Девальвация не случайность – а закономерность для таковых негодяев. Но Зюганов даже не заикается о подчинении центробанка министерству финансов хотя бы для того, чтобы перевалить всю ответственность на голову Путина. Поэтому хватит играть в дебильную игру, что во всем виноваты «независимые» Набиуллина с Силуановым. Бред! Ругать надо самого Путина с Ротенбергами, Сечинами и прочими коллаборационистами, и для которых девальвация подобна манне небесной. Ладно, слабые Хазины валяют подобную дурочку, и у которых виноваты всемогущие «либералы», а Путины сплошные патриоты. Но уж коммунист-то должен понимать реальную связь вещей! Если не понимает – значит, и не коммунист.

Но это семечки. Зюгановцы не дают главное в виде стратегической перспективы, и без которой рушится вся тактика. То есть, КПРФ не пропагандирует советскую федерацию с производственным самоуправлением ни в какую! Опять-таки, сплошной ноль.

А ведь сквозной хозрасчет в результате такого самоуправления даст потрясающие результаты. Это отчасти отдельная история, но если совсем коротко, то широкие инновации и инвестиции не заставят себя долго ждать. Допустим, трудовой коллектив состоит из большинства старых рабочих с уже имеющимися машинами-дачами-квартирами-устроенными детьми, и меньшинства молодых, у которых ничего толком нет. И вторые при старых советских порядках не могли ничего поделать для интенсификации работы с соответствующими заработками. Но закон о производственном самоуправлении со сквозным хозрасчетом вплоть до бригады разрешает молодым организовать арендные и подрядные структуры внутри предприятия, и большинство не может отказать в этом. Отсюда молодые работают на полную катушку с соответствующей интенсификацией; а старшим придется или работать также в силу взаимосвязанности производственных процессов; или ехать в деревню, опять освобождая место для молодых и умных, и по спирали вверх.

И для взрослых рабочих это, кстати, отнюдь не плохо; так как качественная техника и инфраструктура от молодых позволят работать вполне выгодно и на селе с соответствующим доходом, да плюс деревенское здоровье и экология. Стоит только запустить процесс равного обмена трудом между городом и деревней; умственным и физическим трудом. Ах, да, и стоит непременно дополнить, что только советская республика будет надежной политической крышей для такого самоуправления. Иначе бюрократические связи могут потянуться «наверх» с соответствующими жалобами, и далее по списку. Впрочем, об этом еще будет конкретный разговор, – но уже необходимость поголовных советских республик вместо нынешних бесправных регионов, да с производственным самоуправлением, настолько назрела и перезрела, - что молчать об этом преступление против прогресса.

***

Следовательно, толку от «левопатриотической» отдельности в поднятом аспекте – как от козла молока. И мелкобуржуазную демократию с явной возможностью парламентской республики, видите ли, не желаем – и сами нихрена не предлагаем. И остается в итоге ВСЕ ТОТ ЖЕ ПУТИНСКИЙ РЕЖИМ. Вот вам сухой остаток, а не бесконечное бла-бла-бла.

Иные могут назвать это опять и снова бестолковщиной или ошибками, хотя сколько можно самообманываться – а автор называет уже фактической пропагандой в пользу нынешнего и глубоко реакционного режима. Поэтому утверждение о настоящей агентуре Кремля в лице «отдельной колонны» имеет твердую почву под ногами.

Да что там тянуть вола за хвост. Некоторые моменты настолько красноречивы, что не видеть их лишь впасть в политический маразм. К примеру, КПРФ не заявила НИ РАЗУ, что плата за голоса является вопиющим тоталитарным безобразием, не существующим даже во многих буржуазных странах, и поэтому должна быть отменена. Вот только тогда зюгановцы получили бы некоторую шлею под хвост, и закрутились бы для быстрого прихода к власти. А сейчас нирвана, а не жизнь. Поболтал ради пиара, получил депутатский оклад, да еще и прибыток от голосов, и трава не расти. То ли партия – то ли мафия. А вот полунищие протестующие – ни-ни, выступают против России-матушки. Прямо-таки не оппозиция, а какая-то черносотенная дрянь.

Да автор предпочел бы иметь дело с тремя протестующими, чем с одним зюгановцем. Первый разъяснил бы молодым людям огромную перспективность социалистических производственных выборов с полной самореализацией личности, и энергия нашла бы правильное русло. А вот объяснять зюгановской рухляди, что дважды два четыре, абсолютно неохота. Струков хоть и удрал в Норвегию в «Хождении по мукам», но был в раже искренности, когда говорил Телегину в питерском ресторане за «грушевым крюшоном», и указывая на салонную «элиту» - гниль-то какая. Вот это о КПРФ. Оная партия настолько извратилась, что не чувствует собственное могильное гниение. А верхушка партии – и настоящая агентура Кремля.

Выход только один – реальная социалистическая партия. И события насчет ареста Навального показали это с наглядной простотой. Любая другая социалистическая партия использовала бы этот шанс на все сто, и даже попыталась бы возглавить протест, и к бабке не ходи – но зюгановцы преданно служат нынешней власти вместо этого. Дальше некуда.