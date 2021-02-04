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Московский листок

Не следует подозревать власти в благородстве и великодушии

Опубликовано 04.02.2021 автором Игорь Олин в разделе комментариев 5

суд закон
Не следует подозревать власти в благородстве и великодушии

Кто-то в новостях пишет, что представители СМИ были шокированы обвинительным приговором Алексею Навальному. Хотя это сродни настроению болельщиков, которые надеются, что вот сейчас-то наша футбольная сборная наконец в решающем матче не проиграет. Проходят годы, десятилетия, меняются тренеры, игроки, поколения, и только главная отечественная команда неизменно уходит с поля, понурив головы. Так и путинская партия власти всегда верна себе. Если футболистов не стоит подозревать в особом таланте и самоотдаче, то уж подавно не следует надеяться, что режим медведевых-лавровых-володиных-захаровых-клишасов способен на сколько-нибудь красивые поступки - нет, неизменная мелочность, мстительность, низость.

 

Бесхитростный сценарий, придуманный на коленке в отношении Навального, реализовывался топорно и упрямо с момента, как его нога ступила на родную землю. Ложь и ханжество, пронизывающие современное российское государство снизу доверху, стали обязательными атрибутами всех властных институтов и большинства институтов общественных. Процесс над лидером оппозиции стал настоящим пиршеством лжи, насмешкой и издевательством над правом и законом как таковыми. Впрочем, после принятия конституционной поправки к подобному положению дел уже можно привыкнуть.

 

Сторонники власти празднуют свою очередную пиррову победу. Замочили "навальнят". Как будто огромная (просто невероятно громадная) армия силовиков, которую мы наблюдали на улицах российских городов в дни несанкционированных акций, может обеспечить хоть какое-то минимальное развитие страны. Наверное, некий определённый период времени она может обеспечить охрану дворцов и состояний, депутатских и сенаторских синекур, но об общественной безопасности уже говорить неуместно. Мимо проходить, на улицу выглянуть страшно. Запотевшие забрала с ноги сносили немолодых женщин, били электрошокером журналистов, держали людей по 40 часов в автозаках, устраивали "марши пленных".

 

Тем более с ними не связано ничего созидательного. Наоборот, среди тысяч арестованных участников протеста - студенческая молодёжь, техническая и гуманитарная интеллигенция, предприниматели. Тем, кто должен был совершить будущие открытия, сделать великие изобретения, реализовывать прогрессивные идеи, настучали дубинками по головам. Грозят исключить из университетов. Часть посадят. Под улюлюканье квазипатриотов, чья страсть к самым омерзительным сторонам отечественной действительности стала маниакальной. Они только и умеют, что ненавидеть всё остальное человечество, оправдывая ради этого сомнительного достижения коррупцию, мракобесие, враньё, авторитаризм.

 

Совершён очередной прыжок в дикость. Ради благополучия презревшего демократические принципы вождя и его окружения, ради подачек с барского стола значительная часть общества отвергает диалог с оппонентами, чем, безусловно, разделяет с властью всю полноту ответственности за наступающий экономический, политический, правовой и нравственный коллапс.



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
ср написал 04.02.2021 02:56
Алчные подонки по определению не могут быть благородными и великодушными...
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(без названия)
Бедлам написал 04.02.2021 02:56
Огромная армия силовиков,обеспечить развитие страны,конечно-не сможет,совсем наоборот,на такую армию расходуется масса бюджетных денег,при том,что эффективность от такой "армии",расходам на нее и близко не соответствует.К примеру,не было росгвардии,в стране был бардак,появилась-остался тот же самый бардак,плюс-лишние расходы.Да и не для соблюдения правопорядка она создавалась,а именно,для того,чтобы держать народ в кулаке,поскольку,чем хуже он живет,тем больше-недоволен,а чем больше недоволен,тем больше власти требуется полицаев.
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(без названия)
стоик7776 написал 04.02.2021 02:36
все кто не согласен с карликом - "антисемитские свиньи" ?
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(без названия)
агитатор написал 04.02.2021 02:08
Власть в очередной раз показала, что она будет давить, рвать зубами, лупить дубинками, защищая свое "право" на грабеж страны и обогащение узкой группы мародеров от власти и бизнеса. Поэтому лозунг "Вся власть Советам!" становится все более актуальным и перспективным.На штуках сидеть можно относительно долго, но не бесконечно. Вся власть Советам трудящихся!
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Еще ни одна хунта не приводила страну к процветанию. Пацанов Пиночета - одних убили,
других сгнили в тюрьме,а сам Пинчет сдох от страха написал 04.02.2021 02:07
Генералы из аргентинской хунты оказались в тюрьме в 87 лет.
.
А в России расправа будет еще круче.
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