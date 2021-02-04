Набег власти частично отражён

3 февраля рабочим авиамоторного завода «Салют» вновь пришлось отпрашиваться с работы — с утра столица должна выселять их на улицу. Позади десятки лет, отданные авиапрому, сегодня — скамейка на февральской улице.

После работы салютовцы приходят в промёрзший дом, лишённый воды и тепла — такая забота городских властей, и ожидают выселения.

В 2011-м году власти пытались выставить на улицу весь 9-й дом по 9-й улице Соколиной Горы, но после серии акций протеста в несколько лет, круглосуточного майского лагеря у мэрии, вдруг вспомнили о жилищных правах протестующих жильцов, и последующие два года жители дома, салютовцы, получали новое жильё. Про пять семей было забыто, или, наоборот, власти их сделали грушей для битья, памятуя о вынужденном признании жилищных прав рабочих. Пяти оставшимся семьям была объявлена коммунальная война — им заваривали двери в квартиры, в подъезд, отключали воду, свет, отопление. Семью Харченко выбросили на улицу в сентябре 2020-го, Абрамова — в январе 2021-го.

25 декабря 2020 года измайловские судьи Сапрыкина и Фокина удовлетворили иски Департамента городского имущества и Центра управления городским имуществом о выселении семей Харитоновой, Тугаевой, Коротковой на улицу. Несмотря на ст. 7 закона «О введении в действие Жилищного кодекса», право на соцнайм для жителей общежитий, постановления Собянина № 743-ПП (от 19 декабря 2012 года), апелляционную жалобу выселяемых семей, власти готовы были выселить людей уже в новогодние праздники. Откуда такая непомерная резвость у благополучного высокого российского чиновничества, такая жажда, чтобы гарантии государства переложить у народа в свой карман? Поступки современных властей лишь наглядно возвращают к правоте марксизма, который был и остаётся единственным светлым путём всего трудового человечества.

Жители развесили на доме плакаты-обращения к Путину и Собянину, которые безмолвны, и как бы ни при чём, когда народ просят на улицу.

Накануне, 1 февраля, салютовцы обратились в Департамент городского имущества с вопросом по своему выселению, за полтора часа под присмотром сотрудников Департамента, им так и не удалось оформить заявку на приём к г. Сорокину (заместитель руководителя Департамента городского имущества, который занимался решением их вопроса отписочным способом). То ли сотрудники Департамента не были заинтересованы в оформлении данной заявки, то ли сами механизмы записи продуманы столь запутанно, что ни сами сотрудники, ни уж тем более, посетители Департамента, не могут свободно получить доступ к государственным услугам.

2 февраля депутат Мосгордумы Николай Зубрилин направил телеграмму Максиму Гаману, руководителю Департамента городского имущества города Москвы, в защиту рабочих «Салюта».

3 февраля у дома 9 по 9-й улице Соколиной Горы собрались пресса, депутат Мосгордумы Елена Янчук, помощники депутатов Виктора Максимова и Михаила Тимонова, московские коммунисты (РКРП, ОКП-Рабочий Компас, Рабочий Контроль, РМП-Москва, РРП, АКМ-ТР, Другая Россия).

Полемика жителей с представителями власти о незаконном выселении, под прицелом камер журналистов и общественности, длилась несколько часов. Потом власти с коммунальными службами куда-то разбежались, разъехались, оставив двух наблюдателей. Подъехала машина-подъёмник, как оказалось, власти были обеспокоены публичным обращение жителей к Путину и Собянину. Ещё позже снова подъехала газовая служба, потихоньку, дождавшись, когда жители останутся одни, в доме был обрезан газ.

Вот такой день переменного успеха прошёл сегодня во дворе 9-го дома по 9-й улице Соколиной Горы. Авиастроители вынуждены защищаться от власти, как от набегов врагов, выживать в условиях фактически военного времени, и не верить в справедливость. Суды даже не стали разбираться в их свидетельствах на жилищные права, приняв сторону Департамента. Те ведомства, которые в первую очередь должны были встать на защиту их жилищного права, единой силой отбирают у них последнюю соломинку из дырявой крыши.

Что будет завтра? Куда вернутся авиастроители после смены на заводе? Актуальность таких вопросов — верный спутник общества капитализма.

Валентина Матвиенко, председатель Совфеда, ещё в 2017-м пообещала депутату Мосгордумы Сергею Митрохину разобраться в жилищном вопросе граждан РФ:

«...Я в своё время встречался с Валентиной Ивановной Матвиенко по этому вопросу, и требовал от неё решить вопрос в масштабах всей России, она мне обещала, обратилась даже к Собянину, Собянин ей ответил, что мы всё решим. Прошло с тех пор три года, и всё осталось на своих местах».

4 февраля жители разных общежитий напомнят Валентине Ивановне об этом обещании. К 15 часам они придут в Приёмную Совета Федерации на ул. Моховая 7. Складывается впечатление, что слуги народа про сам народ давно забыли. Может быть, председатель Совфеда сможет остановить конвейер по превращению граждан РФ в людей без определённого места жительства, которые давно стали визитной карточкой наших дней.