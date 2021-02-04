Россиян снова начнут штрафовать за неоплату услуг ЖКХ, при этом пени и штрафы будут начисляться с 1 января, срок действия постановления правительства о приостановке начислений истек. Согласно данным Минстроя, собираемость платежей за услуги ЖКХ среди населения снизилась на 30 процентов, а среди предприятий — на 50 процентов.

Не знаю, а может, вешать?

Чего там церемониться - пени, штрафы... Ну нет денег, так и не возьмутся ниоткуда. А так перевешали - и квартирка освободилась, можно других заселять.

А вешать прямо во дворе, под окнами. Чтоб в назидание: так будет с каждым, кто не оплатил вовремя.

А.Б.