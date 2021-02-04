Если фашизм в России падет

Начну с того, что в понедельник, ещё до вынесения приговора Навальному записал для «Красного радио» очередной спич.

https://www.youtube.com/watch?v=7F46S1NLB8U&feature=youtu.be

Да, длинно, слишком эмоционально (никак не могу научиться говорить бесстрастным голосом), мало того, упустил один момент, и кое-что следовало бы уточнить.

Я говорил о провокаторах ФСБ и отдела «Э», внедрённых в ряды протестующих граждан, но сослался на Питер, а на самом деле этот случай из Казани, кроме того, есть случай и из Москвы:

https://www.youtube.com/watch?v=VRxJm212GeQ

https://www.youtube.com/watch?v=FFDdbZReg-Y

А добавить хотел вот что.

Согласно статьи 18 Конституции РФ: «Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием».

И исходя из этого положения никакого «санкционирования» статья 31 Конституции не требует – гражданам России не требуется запрашивать чьё-либо разрешение на то, чтобы собираться в общественных местахв любых количествах, при условии, что они это делают мирно и без оружия: «Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование».

Но вы обратите внимание, что сегодня и депутаты, и судьи, и менты вопят; «Для любого собрания гражданам России требуется получить разрешение у нас, фашистов!». А если мы вам не санкционируем ваше право на собрание, то вы, выйдя на площади, являетесь преступниками! Во как!

Простите, но ведь право собираться не единственное право, установленной главой 2 Конституции РФ, и если это право собраний действует только после того, как гражданам право на собрания разрешит использовать какой-то фашист, то тогда по аналогии и остальные права граждан, установленные главой 2 тоже действуют только после того, как фашисты их санкционируют.

Ну вот, к примеру, статья 20 Конституции РФ: «Каждый имеет права на жизнь». Ну тогда должен быть и закон, который устанавливает, какой фашист и когда санкционирует вам право на жизнь. Как это вы живёте и у фашистов разрешения не спрашиваете? Как это вы осмелились использовать своё право жить «не санкционированно»?? Обнаглели?!

И так далее по всем статьям главы 2 Думе следует принять законы, аналогичные закону к статье 31: если нет санкционирования фашистами конституционных прав граждан России, то все права граждан России не действуют. Ну, а как иначе? Сказав «а», Думе надо говорить и «б».

Тут интересно то, кем кнопкодавы Думы считают граждан России.

Это ведь на скотном дворе и жизнь, и свобода животных санкционируется хозяином. Он сочтёт нужным – коровку выпустят на луг, а сочтёт – забьют. И если животное будет вести себя правильно, то оно и проживёт дольше, и пригорошню дополнительного комбикорма получит. И животное радо – благодетель наш! С «коленей нас поднял»!

Но дело не в этих, часто дебильных запутинских «антинавальнинцах», целующих в анус артистов в роли Путина, а в депутатах Думы и остальных фашистах – ведь они граждан России считают не более, чем животными. Животными, которым они, фашисты, будут разрешать или не разрешать пользоваться конституционными правами.

(Правда, действительно, в России есть и такие, по сути не граждане, а животные, которые не могут понять – а чего хотят протестующие? Кому нужны какие-то там свободы? Кому требуется то, чего эти «навальнята» хотят?).

Ну и пара слов о приговоре Навальному. У него был условный срок по приговору от 2014 года о мошенничестве, это дело против него было инициировано по заявлению представителя французской фирмы «Ив Роше» Бруно Лепра. ЕСПЧ признал приговор по этому делу предвзятым и необоснованным, принудив нас, россиян, заплатить Алексею Навальному 76, затем 20 и ещё 2,6 тысяч евро. И мы уже заплатили. Мало того, после решения ЕСПЧ братья Навальные подали во Франции иск против этого Бруно Лепра за ложный донос, и французский суд в 2019 году принял этот иск к рассмотрению. Однако Верховный суд России, для которого решение ЕСПЧ является обязательным, и который обязан был отменить приговор Навальному, поступил проститутски – он приговор не отменил, но постановил пересмотреть дело по вновь вскрывшимся обстоятельствам – типа исполнил решение ЕСПЧ. Вы поняли? Это ещё предстоит выяснить в будущем суде – виноват Навальный или нет. Таким образом, до пересмотра дела «Ив Роше» (которое, понятно, никто не спешит пересматривать) вообще не понятно, виновен ли Навальный в том, за что ему назначен срок в 3,5 года и который сейчас его заставляют отсидеть?

Это всё не секрет, это всё взято из Википедии, и между тем пособники фашистов – СМИ – об этом обстоятельстве глухо молчат.

А теперь основная тема. Давайте ещё раз дадим определение: фашистский режим – это режим лиц, захвативших власть народа и служащих не народу, а лично себе. Умники могут по-другому балаболить, но преступная суть останется той же.

Итак, если фашистский режим России падёт… Я этого, скорее всего не увижу, ну а если?

Я уже написал работу о том, что делать, если вы возьмёте власть, и в этой работе ни в коем случае не рекомендовал делать ничего революционного, в том числе и не мстить фашистам (начальная статья серии http://www.ymuhin.ru/node/769). Почему? Я считаю, что фашисты (тупые дебилы) доведут ситуацию в России «до ручки», и обстановка к тому времени будет настолько хреновой, что трата любых сил на месть фашистам будет расточительной. А мне (гипотетически, конечно) во власти были бы нужны государственные служащие, нужны были бы чиновники. Кроме того, мне требовалось бы единство нации, а месть приведёт хоть и к небольшой, но к розни.

Однако, когда фашизм падёт, то обозлённые фашизмом люди начнут предъявлять к фашистам претензии, а мои идеи, скорее всего, будут не поняты и не приняты обозлённой толпой. Вот и возникает вопрос, а будет ли расправа над фашистами законной не с точки зрения некой абстрактной «справедливости», а с точки зрения законов, фашистами же и учреждённых?

Давайте посмотрим и проследим логику законодательства в нынешней России.

Согласно принятой народом Конституции (в данном случае не будем придираться к вопросу, принята она или нет, поскольку если не принята и до сих пор действует Конституция СССР, то тогда… тогда вообще!), власть в России (вся и полностью) принадлежит только народу России. Суверен в России – народ.

Но народ часть этой своей власти доверяет государственным органам, которые не с Луны падают в Россию, а членов которых сам же народ избирает на свободных выборах и этим избранием даёт ДОВЕРЕННОСТЬ членам государственной власти осуществлять власть вместо себя. Он не власть им даёт – он доверяет им осуществлять часть власти вместо себя.

Итак, на референдуме сам народ по всем вопросам может принять решение, повторю, по всем (на то он и суверен), но часть вопросов передаёт для решения своим слугам – членам государственных органов власти.

Примером этого является сама Конституция - положения глав 1, 2 и 9 народ оставил для разрешения себе, а положения Конституции с 3 по 8 главу включительно, разрешил менять Думе.

И объявив только себя верховной властью, в статье 3 Конституции народ России предупредил: «Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону».

Как это понять?

Да так, что захват власти самого народа органами государственной власти – это тоже «присвоение властных полномочий», и тоже преследуется по закону. То есть, если Дума, не предложит народу на референдуме самому принять решение, а используя силу своих властных полномочий начнёт своими законами менять положения глав 1, 2 и 9, то депутаты Думы присвоят себе власть народа.

Аналогия. Ну, если я тебе доверил продать овощи с моего дачного участка, а ты, мерзавец, продал всю дачу с домиком, то ты преступник и подлежишь наказанию, не так ли?

Соответственно депутаты Думы, своими законами поправшие положения глав 1 и 2 Конституции, тоже подлежат наказанию по статье 278 УК РФ:

«Действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание власти в нарушение Конституции Российской Федерации, а равно направленные на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, - наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет». они захватили и удерживают ту часть власти, которую осуществлять может только народ. Пример, только народ может решить, давать ли кому-то право разрешать собрания или нет, а не Дума.

Далее, народ в статье 10 Конституции разделил своих слуг на три ветви власти: «Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны».

Никаких иных органов власти нет, вернее, не должно быть.

Судебная власть у нас не избирается народом, следовательно, судьи являются фашистами в чистом виде – лицами, удерживающими судебную ветвь власти вопреки Конституции. Кстати, это положение о незаконности судей не смог опровергнуть и Конституционный суд в деле К. Барабаша и В. Парфёнова (определения Конституционного суда №1511-О от 25 июня 2019 года и № 2679-О-Р от 2 октября 2019 года).

И, как видно из статьи 10 Конституции, Президент не является органом государственной власти, тем не менее, он свою, не предусмотренную Конституцией власть осуществляет именно как какой-то там президент, то есть и это существо тоже является фашистом в чистом виде.

Далее, надо понять, кто является соучастником преступлений, как таковых, и что полагается соучастникам. Статья 33 УК РФ:

«1. Соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются организатор, подстрекатель и пособник…

5. Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий…».

Отсюда следует, что пособниками лиц, совершающих преступление, предусмотренное помянутой статьей 278 УК РФ, являются:

- все члены силовых структур, участвовавшие в устранении препятствий для фашистов в попрании конституционных прав граждан России;

- в дополнение к своему основному преступлению – судьи;

- публицисты и журналисты, убеждавшие граждан, что попрание их прав – законно;

- а также те человекообразные животные, которые вопили о необходимости наказать «навальнят».

А теперь «вишенка на торт» - статья 34 УК РФ:

«3. Уголовная ответственность организатора, подстрекателя и пособника наступает по статье, предусматривающей наказание за совершенное преступление, со ссылкой на статью 33 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда они одновременно являлись соисполнителями преступления».

То есть пособники тоже должны приговариваться к «лишению свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет».

И, для симметрии, вторая вишенка на торт – срока давности по статье 278 УК РФ – нет. Ну, нет! То есть и через 10, и через 20 лет этих уже фашистов-пенсионеров, ушедших в отставку, можно судить и отправлять в лагеря на 20 лет.

И, что интересно, поскольку наказание фашистов будет полностью соответствовать законам, действующим во время совершения ими преступных деяний, то они из мест заключений даже жалобу в ЕСПЧ подать не смогут – оснований не будет.

Всё будет по закону.

Однако в том, что это вся эта месть фашистам будет лишней, убедить народ будет не просто. Ведь народ это не я и не мои товарищи.

Как вы считаете, вот те, кого сегодня арестовывают, бьют, и те, кто это видят и осуждают или даже одобряют, будут уважать власть? Ну хотя бы пропутинцы? Они власть уважают?

А фашистский режим России это не заботит – этот режим требует, чтобы его боялись, и считает это вполне достаточным. И его действительно боятся, особенно те, кто его поддерживает, кто ругает «навальнят».

Скажите, а боящиеся любят или уважают того, кого боятся? Нет, они его не могут уважать – они его ненавидят. Даже если не признаются в этом сами себе.

https://phototass2.cdnvideo.ru/width/1020_b9261fa1/tass/m2/uploads/i/20160212/4185464.jpg

Поэтому именно те, кто сегодня талдычит мантру «Путин – это наше фсё!», будут толпами совершенно добровольно и искренне ходить с плакатами «Разбить собачьи головы фашистов!». Вы спросите их – как же так?! Вы же их поддерживали! А они глазки выпучат: «А партия нас обманула!».

Россия такое уже видела и не один раз.