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Московский листок

В Приморье по лед ушел внедорожник, перевозивший продукты по "дороге жизни"

Опубликовано 04.02.2021 автором А. Леонидов в разделе комментариев 0

сми россия новости народ
В Приморье по лед ушел внедорожник, перевозивший продукты по "дороге жизни"

Оказывается, в России в 21 веке случается и такое.

Сразу вспоминаешь историю нашей страны, когда в течении нескольких зим существовала «дорога жизни» через Ладожское озеро, по которой машинами под обстрелами немецкой авиации и артиллерии доставлялись продукты питания, медикаменты и товары первой необходимости в осажденный фашистами Ленинград, нынешний Санкт-Петербург.

Огромное количество ленинградцев тогда погибло не только от непрекращающихся авианалетов, артобстрелов, но и от голода и холода.

Но это было в 40-х годах прошлого столетия, шла вторая мировая война. А тут ни войны, ни природных катаклизмов. На дворе двадцать первый век. Бурное развитие технологий. Космос освоили. В России, если верить кремлевским СМИ, двадцать лет стабильного правления «лучшего из лучших». Страна с его слов все это время двигается верным курсом.

На словах все выглядит красиво, а на деле…

Вот, что по данному факту написали приморские СМИ:

«Автомобиль провалился под лед на перешейке между островом Попова и островом Русский в Приморском крае. Он был загружен продуктами, поскольку паромы принимают на борт только людей из-за аварийного состояния пирса на острове Попова. В итоге продукты с материка на остров доставляют по ледовой дороге. Ее уже прозвали «дорогой жизни».

Люди из тонущей машины успели выбраться. В конце января на перешейке пропал человек, который ехал на автомобиле по льду. Родственники подали заявление в полицию, МЧС отправило в этот район водолазов, чтобы обследовать предполагаемое место ЧП.

Остров Попова часто оказывается отрезанным от материка — паромы могут отменить, а дороги не чистят по несколько дней».

Более года назад, в январе 2020 года остров посещал губернатор Олег Кожемяко. Основной вопрос касался налаживания транспортного сообщения с материком. Кожемяко пообещал решить вопрос с переправой, с обеспечением продуктами и прочими товарами; разработать механизм компенсации местным жителям или перевозчикам части затрат на провоз транспорта. Кроме того, должна была быть разработана проектно-сметная документация реконструкции пирса.

Но свои обещания губернатор быстро забыл. А жители вынуждены выживать самостоятельно, зачастую рискуя не только здоровьем, но и собственными жизнями.



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