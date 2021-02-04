Страсти по латинизации или очередная неудачная версия нового казахского алфавита

О казахском алфавите четвертой версии

Вот и представили нам очередной вариант казахского алфавита. Что сказать, новая версия уже много лучше, чем предыдущие три, но все еще не идеальна. Начнем с плюсов. Радует, что навели порядок с буквами U. Теперь U это типичный звук «У», как это принято в большинстве языков, использующих латинскую графику. А остальные специфические звуки этого ряда обозначаются символом U с диакритикой. Радует, что Ә и Ө стали теперь с умляутами Ä и Ö соответственно. Особенно Ö, потому что по звучанию и по написанию она идентична немецкой Ö. Хотя думаю, что если применять в полную мощь правило сингармонизма казахского языка, то можно отказаться от буквы Ä. Казах, глядя на слово автоматом сможет определить, где читать А, а где Ә.

Дальше вопросы и предложения. Вот почему составители алфавита так бояться буквы С? В раскладках клавиатуры ее сохраняют, а использовать не хотят. Ну если она есть на клавиатуре, то почему бы не оставить за буквой С звук Ц, как в том же немецком языке? При этом можно считать правильным прочтение ее и как Ц и как С.. Например, правильно будет и цирк, и сирк, и полиция, и полисиа. Англоговорящие же как-то определяют, когда и как читать эту же букву, когда как С, когда как К. Придет это и к нам. Думаю, мы не глупее остальных, чтобы разобраться с этим.

Далее вопрос, почему для звука Ң выбрали написание буквы Ŋŋ? Эта буква сейчас используется только в фонетической азбуке и в языках малых народов мира. Да и визуально она выбивается из общего ряда. И в зависимости от используемого шрифта меняет свое начертание. Почему бы не взять букву Ňň? Она и по написанию схожа с обычной N и сохраняет общий визуальный стиль с буквой Ğğ.

Затем вопрос к буквам для звуков «i, и, й». То, что решили объединить «И» и «Й», это ладно. Пусть будет. На зачем такое странное начертание? Как-то во всем мире воспринимается, что заглавная «I» всегда без точки, а строчная «i» с точкой. И как бы не крутили этими буквами, люди будут буквы «I» «i» читать как И, а не как специфическую букву, потому что влияние европейских языков очень большое. Думаю, имело бы смысл для звука «И» использовать буквы «I» «i», а для специфических звуков взять буквы «Ï» «ï». И такое написание будет более гармонично в ряду других букв с умляутами.

Буква «Ş» для звука «Ш». Явно прослеживается попытка подражать турецкому алфавиту. Но опять же, такое начертание вносит разнобой в общий стиль алфавита. Я бы предложил использовать буквы Šš. Начертание буквы S с хвостиком (седилем) было бы оправдано, если бы была еще одна буква с таким же элементом. Например, это могла бы быть буква Ç для звука Ч. Но такого звука нет, потому и думаю нет смысла использовать начертание буквы Ş.

И последнее. Для звука Ұ, вместо буквы Ūū, я бы предложил использовать написание Ŭŭ. Такой подход создаст единый стиль для алфавита. В буквах в качестве диакритики будут использоваться только умляуты ( ˙˙ ), корона ( ˇ ) и бревис ( ˘ ). Последние два визуально похожи. Т.е. визуально, алфавит будет выглядеть как обычный латинский алфавит, плюс несколько букв с двумя точками, и несколько букв с галочками над ними.

Еще добавлю от себя, я бы оставил букву Х (икс) для обозначения сочетания звуков «КС», чтобы и на казахском языке многие слова писались как в других языках. Например, вместо Taksi писать Taxi, вместо Boks писать Box, вместо Kseroks писать Xerox, вместо Faks писать Fax и т.д. Даже казахское Maksut (Maksat) можно будет написать Maxut (Maxat).

А для буквы W я бы оставил гласный звук У. Если кто не знает или забыл, то в казахском языке звук У может быть и гласным и согласным. Там, где рядом со звуком У стоят только согласные, это гласный звук, как рядом только появляется хоть одна гласная, это уже согласный звук. Например, вместо Uaqyt писать Waqyt. И подобное есть в английском языке. Попробуйте прочитать английские слова Wall, Tower, Yellow. Везде W звучит как У – Уол, Тауэр, Йеллоу. Таким образом можно задействовать на 100% весь латинский алфавит.

Во всей этой кутерьме, главное понять, что реформа алфавита - это не просто смена одних букв на другие, это неизбежно тянет за собой реформу языка в целом. С новым алфавитом придут и новые правила написания, чтения и даже звучания слов. Но это нормальный процесс для живого языка. Меняется время, меняется и язык. Тот же английский язык постоянно обновляется и меняется. Другой вопрос, нужно ли это делать именно сейчас, когда в стране столько нерешенных социальных проблем? Вспоминаем пирамиду Маслоу. У огромной массы населения нет удовлетворенности в базовых потребностях. Алфавит на хлеб не намажешь и детей им не накормишь.



Кроме этого, мы выступаем против латинизации казахского языка в принципе, так как это означает разрыв со своим советским прошлым, с единым социо-культурным пространством и приводит к разрыву преемственности поколений, так как весь накопленное научное и литературное наследие останется на кириллице. Она попросту будет недоступна для новых поколений молодежи, как и сами научные знания, так как вся техническая литература также написана либо на кириллице, либо на русском языке. Это означает не только информационную изоляцию, но и полный провал в системе образования и повальную неграмотность, чего, видимо и добиваются в Акорде.



В.К.