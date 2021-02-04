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Московский листок

В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против России из-за Навального

Опубликовано 04.02.2021 в разделе комментариев 2

В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против России из-за Навального

Группа американских сенаторов внесла в конгресс законопроект о введении санкций против российских чиновников, "причастных к вопиющим нарушениям международного права, что включает отравление и тюремное заключение оппозиционного лидера и активиста по борьбе с коррупцией Алексея Навального". Об этом сообщает пресс-служба члена Республиканской партии Марко Рубио.

Инициатива в случае ее принятия предписывает администрации США определить круг российских должностных лиц, причастных к отравлению Навального и представить конгрессу доклад в течение 90 дней после принятия документа.

Кроме того, президент США должен вынести определение: нарушила ли Россия американские законы, запрещающие использование химического и биологического оружия.

Администрации также поручается в течение 180 дней подготовить доклад об "источниках и размерах личного благосостояния президента Владимира Путина и его окружения".

Законопроект также призывает Госдепартамент убедить Германию отказаться от поддержки проекта "Северный поток-2", который, как считают конгрессмены, "поддержит правительство, убивающее своих граждан".

Проект поддержали демократы Бен Кардин, Крис Кунс, Крис Ван Холден и Дик Дурбин, а также республиканцы Митт Ромни и Марко Рубио.

Аналогичный документ законодатели уже вносили в Конгресс в сентябре прошлого года. В документе не указаны имена и должности российских чиновников, которые могут попасть под ограничения, однако отмечается, что им могут заморозить американские активы и отказать в визах.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Плешивый вареник написал 04.02.2021 11:48
Kotton написал 04.02.2021 11:32
А че, Леху Карнавального разве посадили незаконно?
________________________________
Представь себе, что нет! Если бы в РФ сажали по закону - сидели бы патрушев, чубайс, клишас и т д...
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(без названия)
Kotton написал 04.02.2021 11:32
А че, Леху Карнавального разве посадили незаконно?
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