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Московский листок

В Кремле отказались считать репрессиями задержания участников незаконных акций

Опубликовано 04.02.2021 в разделе комментариев 2

В Кремле отказались считать репрессиями задержания участников незаконных акций

В России нет репрессивных мер против протестующих, а есть законные действия полиции, заявил 4 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. "Никаких репрессий в России нет. Есть меры, принимаемые полицией в отношении участников незаконных акций", - цитирует представителя Кремля "ТАСС".

По его словам, прошедшие уличные акции доставили много хлопот россиянам, и в первую очередь тем, кто оказался вовлечен в них. При этом он признал, что задержанных в ходе акций оказалось больше, чем могут принять спецприемники, но добавил, что эту ситуацию спровоцировали сами протестующие.

"Эта ситуация спровоцирована не правоохранителями, а участниками несанкционированных акций - в первую очередь нужно говорить об этом", - подчеркнул он.

Песков заверил, что все факты чрезмерного применения силы правоохранителями в ходе разгона демонстрантов будут проверены. Расследованием, по его словам, будут заниматься сотрудники МВД и Росгвардии. "Нет, администрация не может заниматься расследованием этих отдельно взятых случаев, - сказал он. - Но мы с вами знаем о весьма оперативной реакции и Министерства внутренних дел, и Росгвардии, которые сообщили о том, что каждый конкретный случай будет проходить служебную проверку и будут делаться соответствующее выводы", - сказал представитель Кремля.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: В базу задержания и приводы отражаются и не стираются
Чти грамматику, Артемий написал 04.02.2021 15:03
С таким знанием грамматики, Артемий, тебя и с двумя дипломами не возьмут на работу.
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В базу задержания и приводы отражаются и не стираются
Артемий написал 04.02.2021 14:54
А их в базу вносят и потом на работу можно не устроиться.
Служба безопасности Работодателя пробьет . А пройдет много нетак много времени, человек закончил институт , пошел устраиваться , а ему везде припоны
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