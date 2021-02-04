В Кремле отказались считать репрессиями задержания участников незаконных акций

В России нет репрессивных мер против протестующих, а есть законные действия полиции, заявил 4 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. "Никаких репрессий в России нет. Есть меры, принимаемые полицией в отношении участников незаконных акций", - цитирует представителя Кремля "ТАСС".

По его словам, прошедшие уличные акции доставили много хлопот россиянам, и в первую очередь тем, кто оказался вовлечен в них. При этом он признал, что задержанных в ходе акций оказалось больше, чем могут принять спецприемники, но добавил, что эту ситуацию спровоцировали сами протестующие.

"Эта ситуация спровоцирована не правоохранителями, а участниками несанкционированных акций - в первую очередь нужно говорить об этом", - подчеркнул он.

Песков заверил, что все факты чрезмерного применения силы правоохранителями в ходе разгона демонстрантов будут проверены. Расследованием, по его словам, будут заниматься сотрудники МВД и Росгвардии. "Нет, администрация не может заниматься расследованием этих отдельно взятых случаев, - сказал он. - Но мы с вами знаем о весьма оперативной реакции и Министерства внутренних дел, и Росгвардии, которые сообщили о том, что каждый конкретный случай будет проходить служебную проверку и будут делаться соответствующее выводы", - сказал представитель Кремля.