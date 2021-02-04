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Московский листок

Уровень доверия Путину рухнул до 29%

Опубликовано 04.02.2021 в разделе комментариев 0

Уровень доверия Путину рухнул до 29%

Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину в конце января-начале февраля текущего года опустился до 29 процентов, следует из опроса Левада-центра (организация признана иноагентом в РФ). В августе-октябре прошлого года этот показатель был на уровне 34%.

При этом уровень доверия оппозиционеру Алексею Навальному впервые превысил показатель лидера КПРФ Геннадия Зюганова - 5% против 4%. О доверии премьеру Михаилу Мишустину заявили 12% опрошенных, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому — 10%, главе Минобороны Сергею Шойгу — 8%, главе МИД Сергею Лаврову — 7%, бывшему премьеру Дмитрию Медведеву — 2%.

21% участников опроса заявили, что "не доверяю никому", еще 19% - затруднились с ответом или отказались отвечать.

Менее половины опрошенных россиян (49%) полагают, что страна движется в правильном направлении, еще 40% - уверены в обратном.

 



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