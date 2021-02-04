Более 600 тысяч россиян лишились работы за две недели января

В России более 615 тыс. человек лишились работы за первые две недели января. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления об утверждении правил предоставления и распределения в 2021 году иных межбюджетных трансфертов, направленных на снижение напряженности на рынке труда. Таким образом, количество официальных безработных в стране превысило 2,5 миллионов человек, увеличившись за 10 месяцев в 3, 6 раза.

"За период с 11 по 25 января 2021 года уволено 615,3 тыс. человек. К увольнению по состоянию на 25 января 2021 года предполагается 105,7 тыс. человек", - говорится в документе, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что больше всего количество безработных выросло в Кабардино-Балкарской Республике (в 10,2 раза), Ставропольском крае (в 8 раз) и Ленинградской области (в 7,5 раза).

Для снижения напряженности на рынке труда регионов РФ Минтруд подготовил проект постановления, который предусматривает возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда принимаемых работников из числа безработных, зарегистрированных в органах службы занятости. Траты из федерального бюджета на реализацию программы могут составить 12 миллиардов рублей.