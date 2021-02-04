Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Более 600 тысяч россиян лишились работы за две недели января

Опубликовано 04.02.2021 в разделе комментариев 0

Более 600 тысяч россиян лишились работы за две недели января

В России более 615 тыс. человек лишились работы за первые две недели января. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления об утверждении правил предоставления и распределения в 2021 году иных межбюджетных трансфертов, направленных на снижение напряженности на рынке труда. Таким образом, количество официальных безработных в стране превысило 2,5 миллионов человек, увеличившись за 10 месяцев в 3, 6 раза.

"За период с 11 по 25 января 2021 года уволено 615,3 тыс. человек. К увольнению по состоянию на 25 января 2021 года предполагается 105,7 тыс. человек", - говорится в документе, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что больше всего количество безработных выросло в Кабардино-Балкарской Республике (в 10,2 раза), Ставропольском крае (в 8 раз) и Ленинградской области (в 7,5 раза).

Для снижения напряженности на рынке труда регионов РФ Минтруд подготовил проект постановления, который предусматривает возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда принимаемых работников из числа безработных, зарегистрированных в органах службы занятости. Траты из федерального бюджета на реализацию программы могут составить 12 миллиардов рублей.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нужно ли разрешать митинги?:
Результаты
Интернет-ТВ
Нефтяники требуют у президента денег на жизнь!
Нефтяники требуют у президента денег на жизнь!
30.01.2021
Совет депутатов рассмотрел вопрос о названии улицы именем Навального
Совет депутатов рассмотрел вопрос о названии улицы...
28.01.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Более 600 тысяч россиян лишились работы за две недели января (0)
Уровень доверия Путину рухнул до 29% (2)
В Кремле отказались считать репрессиями задержания участников незаконных акций (9)
Набег власти частично отражён (1)
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против России из-за Навального (5)
Страсти по латинизации или очередная неудачная версия нового казахского алфавита (5)
В Приморье по лед ушел внедорожник, перевозивший продукты по "дороге жизни" (1)
Если фашизм в России падет (16)
Россиян снова начнут штрафовать за неоплату услуг ЖКХ (12)
Не следует подозревать власти в благородстве и великодушии (12)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Байден продолжит экономическую войну США против Китая
Михаил Делягин Михаил Делягин: Криминал и Минфин потирают руки в надежде на скорую наживу
Михаил Делягин Михаил Делягин: Демонтаж колониальных империй: роли западных спецслужб
Михаил Делягин Михаил Делягин: Эфир на радио "Аврора" с моими ответами на ваши вопросы уже на Delyagin TV
Михаил Делягин Михаил Делягин: Вебинар Итоги года 2020 и прогноз на 2021 - российская экономика и политика.
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss