В Петербурге полицейские съели еду, которую передали задержанным на акции протеста

В Санкт-Петербурге полицейские съели еду, которую передали волонтеры для задержанных на несанкционированных акциях протеста. Об этом сообщил ведущий радиостанции "Эхо Москвы" в Санкт-Петербурге Арсений Веснин.

"!!! Волонтеры передали еду из Макдональдса задержанным. Менты ее взяли, сами поели и остатки отдали тем, кто в камере. Суки. 33 ОП СПб, оттуда пишут об этом", - сообщил в своем телеграм-канале Веснин.

Отметим, что самого журналиста силовики избили и задержали прямо во время прямого эфира 23 января на акции протеста в северной столице.