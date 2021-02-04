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Московский листок

В Петербурге полицейские съели еду, которую передали задержанным на акции протеста

Опубликовано 04.02.2021 в разделе комментариев 2

В Петербурге полицейские съели еду, которую передали задержанным на акции протеста

В Санкт-Петербурге полицейские съели еду, которую передали волонтеры для задержанных на несанкционированных акциях протеста. Об этом сообщил ведущий радиостанции "Эхо Москвы" в Санкт-Петербурге Арсений Веснин.

"!!! Волонтеры передали еду из Макдональдса задержанным. Менты ее взяли, сами поели и остатки отдали тем, кто в камере. Суки. 33 ОП СПб, оттуда пишут об этом", - сообщил в своем телеграм-канале Веснин.

Отметим, что самого журналиста силовики избили и задержали прямо во время прямого эфира 23 января на акции протеста в северной столице.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Вист написал 04.02.2021 21:32
Про таких что нам сказать?
Крысы, в бога душу мать... .
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(без названия)
Kotton написал 04.02.2021 21:10
Надо разбираться. Если действительно съели, то наказать обжор. А если Арсений Веснин солгал - то привлечь к ответственности негодяя за клевету.
Так должно быть в правовом государстве.
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