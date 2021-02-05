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Московский листок

Революция опять берет паузу

Опубликовано 05.02.2021 в разделе комментариев 6

москва митинг
Революция опять берет паузу

Координатор региональных штабов оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков заявил, что на следующих выходных — 6 и 7 февраля — митинги в поддержку политика не планируются. 

«Мы не будем проводить митинг в ближайшие выходные,— сказал он в эфире YouTube-канала "Навальный Live".— В крупных городах росла численность к 31 с 23, но во многих городах снижалась, это стало следствием насилия и запугивания». 

«У нас 12 тыс. человек арестованы, практически разгромлены штабы,— сказал Волков.— Под арестом большая часть сотрудников и координаторов штабов — то есть некому организовывать просто».

Волков также выразил опасение, что в случае новых митингов многие его коллеги могут быть привлечены к уголовной ответственности по «дадинской статье» (ст. 212.1 УК РФ, многократное нарушение правил митингов).

***

Странная немного логика - риск сесть по "дадинской" статье возникнет позже, когда окончатся административные сроки, и риск этот будет сохраняться в течение года.

Ну и отправить 12 тысяч за решетку пока что для нынешнего режима как-то стремно...

Все напоминает эпизод зимы 2012 года, когда в разгар протестов Навальный уехал с семьей в Мексику, и остальные лидеры поразъехались на отдых кто куда - мировая пресса тогда удивленно писала: странная революция, которая уходит на каникулы.

Хотя сейчас вроде все по-взрослому - Навальный сидит, его сторонники заполнили все ИВС Москвы и области, никакой Мексики. Иссяк ресурс? Ну это вряд ли, 12 тысяч арестантов, конечно, много, очень много, но на улицы-то выходило куда больше. И в таком деле как на велике: остановился - упал...

Да, в ближайшие дни будет очень холодно, но не в этом же причина.

Может, хоть заявку подать на ближайшее время?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 6
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Re: Re: Re: Re: Re: Наверное,нельзя требовать от оппозиции "очень резких движений"
хахахахахахахахаха написал 05.02.2021 02:15
Вопрос закономерный, а ответ глупый.
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Re: Re: Re: Re: Наверное,нельзя требовать от оппозиции "очень резких движений"
Бедлам написал 05.02.2021 02:12
Какой вопрос,такой и ответ
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Re: Re: Re: Наверное,нельзя требовать от оппозиции "очень резких движений"
хахахахахахахахаха написал 05.02.2021 02:10
А по моей заявке кто-то придет? Зачем валить с больной головы на здоровую. Подавать должны организаторы протеста.
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Re: Re: Наверное,нельзя требовать от оппозиции "очень резких движений"
Бедлам написал 05.02.2021 02:08
Подавай,кто мешает?
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Re: Наверное,нельзя требовать от оппозиции "очень резких движений"
хахахахахахахахаха написал 05.02.2021 02:05
Может, хоть заявку подать на ближайшее время?
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(без названия)
Бедлам написал 05.02.2021 01:50
Наверное,нельзя требовать от оппозиции "очень резких движений",учитывая прошедшие митинги.Что может в этом случае произойти?Если митингующие пойдут хотя бы чуть дальше,чем в прошлый раз,силовики очень даже запросто- будут стрелять.Кроме этого,арестованными демонстрантами забьют все спецприемники,аж до самого урала,а сторонников навального,не только-пересажают,но еще и повесят на них пролитую кровь демонстрантов,поскольку-не росгвардию же в этом будут обвинять?В итоге,и самой оппозиции останутся только одни воспоминания и народ запугают так,что в следующий раз он выйдет на улицы-очень не скоро.
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