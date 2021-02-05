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Московский листок

Какая может быть оппозиция в стране, где судьи напоминают кукол-марионеток?

Опубликовано 05.02.2021 автором Илья Константинов в разделе комментариев 2

суд закон
Какая может быть оппозиция в стране, где судьи напоминают кукол-марионеток?

В чем главная проблема современной России? Что более всего мешает рядовому гражданину чувствовать себя человеком в нашей стране?

Одни говорят — несменяемость власти, другие — коррупция, третьи — произвол чиновников, четвертые — несвободные выборы. Ну и, конечно, вечные темы: дураки и дороги.

Что делать с обилием дураков (особенно в коридорах власти) я, честно говоря, не знаю. Возможно, Бог наказал нас этой напастью в качестве компенсации за обилие природных богатств — чтобы служба медом не казалась.

А у всех остальных наших бед, как мне кажется, есть общий корень — отсутствие независимого и ответственного перед гражданами суда, как главного института, отличающего современное общество от традиционного, в котором кто старший в доме, тот и судья.

Какие могут быть честные выборы в ситуации, если любые жалобы на фальсификации отметаются практически без рассмотрения? Или заматываются в бесконечной череде судебных заседаний. Как можно бороться с коррупцией и произволом чиновников, если нет инстанции, где их решения можно оспорить? Какая сменяемость власти, если конституцию в любой момент можно переписать на коленке, в полной уверенности, что Конституционный суд все благословит?

И, наконец, какая может быть оппозиция в стране, где судьи напоминают кукол-марионеток (известно в чьих руках).

И вся история Алексея Навального - тому наглядное подтверждение.

Ничего не сдвинется в нашей стране с мертвой точки, пока не будет проведена коренная реформа судебной системы. Без этого любая революция (хоть цветная, хоть черно-белая, хоть 3D) будет означать лишь смену декораций, да фамилий актеров, а пьеса-то в нашем политическом театре будет играться все та же: «Жизнь за царя» (не в укор Михаилу Ивановичу Глинке будь сказано).

Кажется, я говорю банальные вещи: только ленивый сегодня не кидает камни в адрес судебной системы.

Но, удивительным образом, среди многочисленных лозунгов и кричалок на всевозможных митингах я ни разу не встретил: «Даешь судебную реформу» или «Требуем прямых выборов судей».

Все больше: «Уходи», да «Сво-бо-ду!».

Понятно,что в митинговых кричалках выражена поэтизированная суть душевных порывов. Но даже в программах демократических партий и объединений кроме общих слов о равенстве граждан перед законом, продуманной программы радикальной судебной реформы я не нашел. Общие слова, «доброе утро».

Интересно, почему?

Не потому ли, что россиянам так запрессовали голову пропагандой (откровенно провластной и как бы оппозиционной), что они не мыслят себе принципиально другой организации общества?

Это как во времена Емельяна Пугачева даже самым отчаянным бунтовщикам не могла прийти в голову республиканская форма правления — только «хороший царь».

Нечто подобное мы наблюдаем и сейчас: «плохой» президент — уходи, хороший — приходи.

Ну, в крайнем случае самая смелая оппозиционная мысль поднимается до парламентской республики. И мало кто вспоминает, что и парламентские республики не менее президентских чреваты диктатурой.

Гарантией от установления диктатуры может быть лишь зрелость гражданского общества, способного контролировать все ветви государственной власти. А вот зрелость буквами не пропишешь, она или есть, или нет.

России, к сожалению, до этого далеко.

И это обстоятельство сулит нам еще долгую, ох какую долгую дорогу к вожделенной свободе. Или «»сво-бо-де!».



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: Re
Ангел1 написал 05.02.2021 01:43
Не обращаете внимания. Это всего лишь троль пригожинский за малую копеечку говнецо подбрасывает. Здесь их хватает.
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Re
VG написал 05.02.2021 01:28
Стоик,ты уже ***** писать одно и тоже в разные статьи!
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