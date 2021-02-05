Чем нам грозит собянинское "не знаю"?

Основные ограничения по коронавирусу могут снять к маю, если сохранится положительный тренд в ситуации с COVID-19. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Я думаю, что планы на лето будут зависеть не только от нас. Думаю, что в России все будет более нормально к лету, а как будет в других странах — я не знаю", — сказал Собянин.

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Правда в его словах кое какая есть - когда он произносит "я не знаю".

Может быть, почаще эти слова следовало произносить еще год назад, когда, вопреки мнению специалистов, собянинский "штаб" предпринимал разные меры, по большей части запоздалые, противоречивые и странным образом малоэффективные.

Цена этому "не знаю" известна - 13 700 смертей по Москве. Есть, конечно, Петербург - тамошние "незнайки" круче - смертность в расчете на душу населения в 2 раза выше, чем в Москве. Но от этого не легче. Есть еще Севастополь с 4-х процентной смертностью и Ростовская область с 4,2%.

Ну так какие основания делать столь оптимистические прогнозы?

Вот график "коронавирусной" смертности по Москве за последние полгода.

Может, кто-то видит спад или хотя бы плато? Я не вижу.

А вот аналогичный график смертности по России.

Чувствуете разницу? Я тоже не чувствую.

А вот картина динамики заражений в Великобритании, где начал свирепствовать новый штамм уже известного нам коронавируса, о котором пока известно мало, но точно известно - он более заразный!

Известно, что в Великобритании заразившихся практически столько же, сколько и у нас, умерших - в полтора раза больше. И число заболевших нарастает достаточно быстро.

Известно, что новый вариант вируса уже присуствует в странах континентальной Европы.

И не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы предположить, что заболевшие новым вариантом вируса уже есть и у нас, и что число их будет нарастать. И к началу весны будет статистически значимо.

И на чем же основывается на этом фоне собянинский оптимизм и перспектива повторить опыт с майскими шашлыками и в новом году?

Анатолий Баранов