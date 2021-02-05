Российское население расколото на несколько групп по доходам. Доходы и стали причиной раскола. Поимев миллион или больше уворованных средств, владелец сразу начинает смотреть на того, кто честно работает, но получает гроши как на прокажённого. Поимев сотни миллионов или даже миллиардов, как, например, Силуанов, Миллер, Сечин, Греф и сотни подобных они вообще не стали обращать внимание на народ. Подобное поведение присуще и президенту. Он много говорит о помощи людям, бизнесу, однако народ как жил в нищете так и живёт, вернее не живёт, а вымирает. Сказал и забыл. Именно поэтому нет 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест, стометровых квартир для народа и зарплаты в несколько тысяч долларов.

Анатолий Баранов: Наше государство выстроено на принципах концентрации, неважно чего - капитала, власти, идиотизма

И всё это происходит только потому, что народ позволил президенту нарушать Конституцию и занимать пост президента неограниченное количество лет. Его аппарат практически разваливает страну. Количество нищих не уменьшается, страна вымирает, налоги, цены растут, нищенская зарплата так и остаётся нищенской.

Смотрите, граждане страны, все кому доступны средства массовой информации, в том числе радио, телевидение имеют определённый статус. Директора институтов, которые по своему усмотрению распределяют фонд зарплаты, политологи. Вот эта категория граждан мне не понятна. Где они получают зарплату и каковы их обязанности? Но судя по их разговору на передачах они не бедствуют. Есть обозреватели различных компаний радио и даже вещающих на иностранных языках. Что они обозревают? Думаю обозревать должен народ, а руководители этих компаний должны принимать меры. Естественно вся эта тусовка не плохо оплачивается из народного кармана и по этой причине говорят только о явлениях, но не о гражданах.

На государственных каналах телевидения уже семь лет идёт болтовня о Донбассе. Конец будет? Может и будет но со стороны Украины. Наша власть боится присоединить эти районы к России, хотя паспорта выдаёт. Надеется на то, что они сами с оружием в руках придут в Россию, определят и закроют границу с Украиной. Кремль боится США применить силу. После ликвидации Союза Россия оказалась разворованной и нищей. Силёнок не хватит удержать эти регионы. Кремль не уверен, что НАТО не вмешается.

Вот Нилов осмелился сказать на весь мир, что надо расстреливать таких как Навальный и тех кто миллиарды вывозит за пределы страны. А ведь он и прав и не прав. Зачем разрушили Советский Союз? И ведь сейчас уже В.Соловьёв вспоминает и Ленина, и Сталина как настоящих стратегов, которые построили великое государство. Сейчас весь мировой бардак идёт именно из - за того, что нет Союза. Всё в мире перевернулось. Началась гонка вооружения, которая Союзом была приостановлена. А в России за 2020 год не был выполнен план по производству современных танков, подводных лодок, массового производства дронов. В новой войне танки будут на вторых ролях. Сперва беспилотники отутюжат район, а потом танки пойдут на выжженное поле.

Министр обороны проводит совещание со своим коллегами и говорит, что главная угроза для безопасности России исходит со стороны западного направления. Америку открыл. По этой причине в западном военном округе будет произведено усиление боевого состава войск. Правильно мыслит, но не совсем. Но ведь раньше там стояла Западная самая мощная группировка Советский войск. Зачем и кто её ликвидировал и где этот человек? Надо бы начать совещание с этого. Коммунисты Ленинского образца создали мощную группировку, которая защищала Союз с запада. Нынешние коммунисты ликвидировали её и следа даже не оставили. А политики, депутаты говорят о смертной казни какого - то Навального, а изменника Родины и предателя даже упомянуть забыли. Но ведь было же в Союзе почти всё. По крайней мере на нас никто уже и не думал нападать. Взяли всё разломали и даже не соизволили разобраться в причинах и последствиях? Сейчас ещё можно начать восстанавливать. Есть кадры воспитанные в Советском Союзе, есть материальные средства, главное есть желание народа вернуться в социализм пусть с некоторыми изменениями. Однако те кто допущен к средствам массовой информации говорят, что это невозможно. Но они то ничего не строили и в СССР. Люди не должны таких говорунов слушать. Надо вспомнить как после войны восстанавливали страну и восстановили. Жаль что удержать не удалось. Почему? Да потому что мы привыкли, что в Союзе за народ решала власть и мы были довольны. Конечно, хотелось жить ещё лучше, но если бы не ликвидировали Союз то сейчас с Китаем мы бы владели миром.

Сейчас допущенные дармоеды говорят что в последние дни января народ выходил за Навального. Не совсем так. За него было не более 2 %. А остальные выходили за жизнь. Однако чиновники не видели что хотят люди. Не было ни плакатов, ни лозунгов. Почему? Да потому что нет народного лидера. Надо сгруппировать недовольных властью, определить вместе с ними какие требования можем предъявлять? У лидера должны быть помощники по крупным городам. Чтобы лозунги были везде одинаковые. Вначале прошлого года выходил народ. Больше всего было лозунгов "Долой Путина". И пусть президент не обижается. Ну хватит мучить народ и страну. Вы же понимаете, что у вас ничего не получается . Вы должны поблагодарить народ за его терпение и уйти спокойно на отдых. Что вам ещё надо, вы же на полном государственном обеспечении. А если сказать поточнее, то вас содержит нищий и униженный вами народ.

Народ, который недоволен властью, а их должно быть большинство, потому что живут - то только чиновники и воры, остальные бедствуют. Ну какая это жизнь? Для смены власти есть несколько путей. Массовость выхода на улицы, площади по всей стране. Помните как было в Армении? Люди выходили в выходные, в будни работали и так несколько месяцев и добились Пашиняна премьером. У них премьер голова государства. Был пример смены президента в Египте. Там вообще можно сказать всё прошло быстро и без крови. Военные зашли во дворец и арестовали ненавистного президента. Несколько недель рулили государством до выборов. Если армия положением в стране и мире довольна, то народу России нужен лидер, которому бы поверил народ.

В лучшем случае, чтобы сменить власть нужны честные выборы, независимый суд, свободные СМИ и главное равенство перед законом. Эти конституционные нормы никогда в нынешней России не соблюдались. Президент доволен, чиновники тоже и даже рады такой жизни, особенно депутаты. Им принесут готовый законопроект и если им он понравится, то они расставят запятые и на обсуждение. Ни каких умственных напряжений. Кто же будет этот уклад жизни менять? Э .Памфилова уже предложила три дня для электронного голосования в шести регионах. Надо смотреть, что это за регионы и сколько народу в них проживает. Если наш народ снова проигнорирует выборы, то эти 6 регионов могут решить итоги. Все без исключения проголосуют за действующего.неужели Э.Памфилова не знает, что у большинства нищего населения нет компьютеров. За них проголосуют сторонники правящей партии. И это будет тренировкой на 2024 год. Складно стелет президент. Не зря продлил срок работы для некоторых категорий чиновников. Конечно это сделано для себя. Вот так нас дурит действующая власть.