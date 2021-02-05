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Московский листок

Россияне стали чаще материться в соцсетях после запрета

Опубликовано 05.02.2021 в разделе комментариев 0

Россияне стали чаще материться в соцсетях после запрета

Россияне стали чаще материться в интернете после вступления в силу закона, обязывающего соцсети удалять публикации с нецензурной бранью. Как передает РБК со ссылкой на данные "Медиалогии", 1–2 февраля 2021 года в сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, Twitter, Инстаграм появилось более 646 тысяч публикаций, в которых использована ненормативная лексика. За аналогичный период прошлого года таких записей было лишь 426 тысяч.

Как отмечают аналитики, в феврале 2020 г. пользователи соцсетей из России обсуждали новость о появлении коронавируса в России, обрушение крыши спортивно-концертного комплекса в Санкт-Петербурге и госслужащих, которые вручали ветеранам-блокадникам медали и батоны хлеба. В конце января - начале февраля 2021 года главными темами стали задержание Алексея Навального в аэропорту Шереметьево и последующие несанкционированные митинги.

 



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