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Московский листок

Объем помоев

Опубликовано 05.02.2021 автором Елена Ткач в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Объем помоев

Объем помоев которые за последние пару недель провластные пропагандисты вылили на молодежь, конечно поражает.

Складывается впечатление что любого человека младше 25 лет, власть автоматически считает врагом и майдановцем.

И вот тут есть одна вещь которую надо отметить. При всей схожести нынешних протестов с майданами на Украине и в Белоруссии есть одно различие. Молодежь участвующая в российских протестах, это именно та молодежь, которую воспитывали на патриотической риторике. И на улицу их толкает диссонанс слов и действий нашей власти.

Пропагандисты говоря что была провалена работа с молодежью, лукавят. Именно патриотическое воспитание и сформировало молодых идеалистов, которые не хотят терпеть классовое расслоение.

От редакции: Слава богу, что у пропагандистов и их кураторов возникло некоторое раздвоение сознания.

Говоря о патриотизме, они, конечно, имеют в виду "жизнь за царя" и "православие, самодержавие, народность". Но обращаясь к примерам из отечественной истории, они прежде всего натыкаются на патриотический подвиг советского народа: Великая Отечественная война, Гагарин и Королев, Чернобыль и Афганистан - все это подвиги советского народа, советский патриотизм.

А советский патриотизм основывался прежде всего на теории социального равенства, на вечном "Заводы рабочим! Землю крестьянам! Мир народам!"

Вы хотите париотических подвигов? Начните с себя - дворцы под санатории для рабочих, бриллианты - для диктатуры пролетариата! 

Иначе патриотические подвиги будут совершены в борьбе с вами, господа...

А.Б.



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