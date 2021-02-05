Объем помоев которые за последние пару недель провластные пропагандисты вылили на молодежь, конечно поражает.

Складывается впечатление что любого человека младше 25 лет, власть автоматически считает врагом и майдановцем.

И вот тут есть одна вещь которую надо отметить. При всей схожести нынешних протестов с майданами на Украине и в Белоруссии есть одно различие. Молодежь участвующая в российских протестах, это именно та молодежь, которую воспитывали на патриотической риторике. И на улицу их толкает диссонанс слов и действий нашей власти.

Пропагандисты говоря что была провалена работа с молодежью, лукавят. Именно патриотическое воспитание и сформировало молодых идеалистов, которые не хотят терпеть классовое расслоение.

От редакции: Слава богу, что у пропагандистов и их кураторов возникло некоторое раздвоение сознания.

Говоря о патриотизме, они, конечно, имеют в виду "жизнь за царя" и "православие, самодержавие, народность". Но обращаясь к примерам из отечественной истории, они прежде всего натыкаются на патриотический подвиг советского народа: Великая Отечественная война, Гагарин и Королев, Чернобыль и Афганистан - все это подвиги советского народа, советский патриотизм.

А советский патриотизм основывался прежде всего на теории социального равенства, на вечном "Заводы рабочим! Землю крестьянам! Мир народам!"

Вы хотите париотических подвигов? Начните с себя - дворцы под санатории для рабочих, бриллианты - для диктатуры пролетариата!

Иначе патриотические подвиги будут совершены в борьбе с вами, господа...

А.Б.