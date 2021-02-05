Не только в общая нехватка вакцины в мире

Я думаю, что вопрос о признании вакцины Спутник Евросоюзом кроется не только в общей нехватке вакцины в мире.

На мой взгляд, вакцина Пфайзер показывает явно недостаточную эффективность. Это очень явственно проявляется на эпидемии в Израиле. Долгое время нам ставили Израиль в пример – темпы вакцинирования там действительно были впечатляющими.

Сегодня число получивших вторую дозу вакцины перешагнет через знаковое значение в 2 миллиона человек. Это 22 процента ВСЕХ жителей Израиля, и около 30 процентов тех, кто подлежит вакцинации.

Таким образом, вместе с уже переболевшими число полностью иммунизированных приближается к 30 процентам общего числа всех жителей.

Первую дозу вакцинации получили 3.5 миллиона – около 40 процентов всех жителей страны.

Казалось бы, число заболевших, как минимум, должно было упасть процентов на тридцать по сравнению с датой начала второй вакцинации. А оно даже чуть выросло. Но ведь по всем математическим моделям распространения эпидемии известно, что для полной остановки эпидемии необходимо иммунизировать 60 процентов населения. Тогда рвутся цепочки распространения, и инфекция затухает.

А здесь не происходит даже простого арифметического снижения, связанного с тем, что вирусу встречается на 30 процентов меньше людей, ему подверженному.

Нужно также учесть, что вместе с вакцинацией в Израиле установлен жестокий карантин, один из самых жестких в мире. Закрыты школы и сады, бары и кафе. Был полностью перекрыт въезд в Израиль даже людям с израильским паспортом.

Уже один такой карантин должен был вызвать затухание эпидемии – но нет.

Еще хуже ситуация с количеством госпитализированных и тяжело больных, и это тоже противоречит логике последовательности вакцинации. Это число тоже выросло по сравнению с началом вакцинации.

Там начали вакцинировать со старших возрастов, поскольку именно старики считаются группой риска – наиболее тяжело переносят эту болезнь.

Но в группе старше 60 лет вакцинировано полностью уже более 75 процентов. Почему же число тяжелых больных растет?

Нашла на сайте Октагон такие цифры: Всего возрастной группе старше 60 лет в первые две недели после первой прививки заразились 5900 человек, через 14 дней после первой прививки – 3945,(третья неделя) в течение первой недели после второй прививки – 856 человек, в течение второй недели – 433 человека.

Компания Pfizer заявила, что "всплеск иммунитета происходит между 15-м и 21-м днем после первого укола, когда эффективность ее вакцины возрастает с 52 до 89%. Согласно более ранним испытаниям, защита, предлагаемая вакциной, достигает 95% уровня через неделю после введения второй дозы".

А по израильским данным очевидно, что первый иммуногенный эффект наступает только после второго укола. Реальный эффект мы видим на второй неделе после второго укола, но он намного ниже заявленного в 95 процентов.

Расчет простой. В первую неделю после первого укола заболело 2950 – это контрольная группа, где нет влияния вакцины. На второй укол приходит на 10 процентов меньше, чем на первый (часть людей заболевает, часть не может, часть отказывается). Контрольная группа – 2 650.

Эффективность вакцины на первой неделе после второго укола – 68 процентов. начиная со второй недели после второго укола – чуть более 83 процентов.

А Спутник заявляет о том, что после второго укола эффективность – 91.4 процента. И, судя по данным министерства здравоохранения Аргентины, эти цифры вполне адекватны.

И еще один сильный фактор в пользу Спутника. Гинцбург заявляет, что даже в случае заболевания после вакцинирования, течение болезни будет легким.

Вчера наткнулась на цифру. Из тяжелобольных, которым свыше 60 лет, помещенным в госпитали, 54 процента не вакцинированы. Но это значит, что 46 процентов уже получили вакцину, и, тем не менее, их болезнь протекает тяжело.

Мало того, 16 из этих тяжелобольных не просто получили вторую дозу, но и успели получить паспорт прививки, который выдается не ранее второй недели после второй прививки.

Есть еще вопросы, почему Европа так расположилась к вакцине Спутник?