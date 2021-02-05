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Московский листок

Кремль оценит губернаторов по лояльности к президенту

Опубликовано 05.02.2021 в разделе комментариев 1

Кремль оценит губернаторов по лояльности к президенту

Президент Владимир Путин утвердил новый перечень критериев оценки эффективности деятельности губернаторов и органов исполнительной власти регионов Список из 20 пунктов опубликован на официальном сайте Кремля. На первом месте - доверие к власти (доверие к президенту, высшим должностным лицам регионов) со стороны населения. Администрации президента поручено в месячный срок представить методику расчета этого показателя и ежегодно до 1 марта давать президенту доклад о значениях этого показателя за отчетный период.

В числе других показателей - численность населения субъекта, ожидаемая продолжительность жизни, уровень бедности. На оценку эффективности губернатора также будут влиять такие критерии, как "доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом", "доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью" и "условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности". Кроме того, губернаторов будут оценивать по "числу посещений культурных мероприятий".

Уровень жизни населения в новом перечне приоритетов Путина занял одно из последних мест: рост зарплат и рост доходов президент поместил на 16-ю и 17-ю строчки. Замыкают список - "численность занятых в малом и среднем бизнесе", а также "цифровая зрелость органов власти".

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Сов ОК написал 05.02.2021 14:13
Уровень доверия наверняка по результатам выборов будут проверять.
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