СССР против Советского Союза

Заголовок удивит иного читателя. Мол, что за абсурд. Но это не абсурд, а объективная реальность. Вся суть современного политического момента заключена в этом; и испуг некоторых комментаторов даже с социалистическими настроениями, и о чем подробнее ниже, неуместен.

Как раз о современном моменте. Олег Двуреченский, и коль некоторые его ролики попались под руку, глубоко неправ на этот раз, и насчет сильного значения программы-минимум https://www.youtube.com/watch?v=jn8qsIsCLr4 Та же КПРФ отнюдь не плоха в этом смысле; и стоит почитать ее тезисы по бюджету, налогам, поднятию МРОТ и другим тактическим вещам в духе улучшения капитализма и именно программы-минимум.

А народу начхать! И потому начхать, что все течет и изменяется. Явления переходят в свои диалектические противоположности. То есть, и в отличие от прошлого, необходима именно программа-максимум с основным замыслом назревающего СССР вместо рухнувшего Советского Союза, и о чем также далее. А уж потом народ поверит во всякие тактические штучки. Надо восстановить принципиальное доверие с его стороны после краха Союза – а уж потом все остальное. И идеология настоящего СССР отвечает этому вполне.

***

Никто не следил специально, разумеется; но автор никогда не называл реалии от семнадцатого года и до перестройки прошлого века термином СССР - а только Советским Союзом. И по простой причине: СССР означает «Союз Советских СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ Республик». А вот не факт, что социализм существовал на самом деле. Вернее, совсем не факт. Поэтому Советский Союз был – а СССР отсутствовал. И чтобы доказать это, стоит сравнить с настоящим СССР. И можно сказать заранее, что большая разница будет налицо.

Во-первых, не было сквозного хозрасчета, и автор упомянул об этом уже в предыдущей статье «Настоящая агентура Кремля». А раз так, не было и гражданских инноваций; и на одном сырье с военно-промышленным комплексом далеко не уедешь. Во-вторых, не было производственного самоуправления в виде фабзавкомов и СТК учреждений. А то, что появилось в перестройку с «разделением властей» между выборами Совета и директора, иначе как горбачевской провокацией назвать нельзя. Выбираться должен только Совет; и администрация должна подчиняться ему точно также, как советское правительство подчиняется Верховному Совету. Принципы советского строительства должны быть едины и безусловны; так что коренная разница уже в наличии.

Но, во-вторых, и учитывая федеральную специфику страны, должны быть пересмотрены полномочия между центром и регионами. Наперед можно сказать, что фальшивые критики путают причину со следствием в этом вопросе. Мол, сепаратизм разрушил Советский Союз. Чушь! Сначала вопиющий бюрократический централизм вызвал ответный сепаратизм, особенно российский в виде гигантской популярности Ельцина в известные годы; а уж потом по списку.

Ведь это абсурд, когда в РСФСР не было собственной компартии и академии наук. Одно это уже нонсенс. И факт, что республики Прибалтики и Закавказья снабжались лучше РСФСР в потребительском смысле. К примеру, легковая автомашина планировалась для прибалтов с покупкой на двадцать человек; а для россиян на сто тридцать, если память не изменяет (но уж точно за сто). Мол, русский Ванька свой, и стерпит ради «державности». А Ванька потерпел-потерпел, да и плюнул на все в виде фактического бунта Верховного Совета РСФСР против союзных структур; и кто жил во времена перестройки, знает об этом прекрасно.

Поэтому не надо городить чушь, что или прибалты, или среднеазиаты, или закавказцы разрушили Союз. А вот внутренний раздрай между союзными и российскими структурами и угробил все дело. Если бы не он, то разрулить окраинные проблемы не составляло особого труда. Следовательно, именно заматеревший за многие годы бюрократический централизм остановил и разрушил Союз, и ничто другое; и функции между центром и регионами должны быть перераспределены гораздо умнее. То есть, вплоть до поголовных советских республик вместо нынешних бесправных регионов.

И просто удивительно, почему некоторые даже «левые» не понимают крайнюю необходимость такого лозунга. То ли боятся, то ли своекорыстны, то ли тупые (а может быть, и никакие не «левые», а засланцы, и смотри предыдущую статью еще раз). Допустим для наглядного примера, что энный регион начинает гнать брак вследствие поголовного кумовства и воровства; и чем нарушает производственный обмен всей федерации. Если одно звено цепи разорвалось, то бессмысленна вся цепь. И все обращения в прокуратуру или суды, хотя бы и посылаемые наверх, тонут в бюрократических коридорах этого же региона по спусканию вниз.

Да, можно послать столичную инспекцию один раз или другой – посадить одного или другого чиновника – но региональная «элита» найдет самурая, должного ответить за сегуна, и все продолжится по-старому. И продолжится за счет огромного ущерба для народнохозяйственного комплекса; а уж в условиях плановости тем более. И специфика в том, что замена прокурора или прочего силовика не даст больших результатов. А кто будет давать постоянные наводки на коррупционеров, если вся атмосфера местности, - ну, скажем, с южной спецификой, хотя и не только, - пропитана отсталостью и инерцией?!.. Никто. Поэтому даже самый лучший силовик будет работать в вакууме, да с местными кадрами. Следовательно, нужны более кардинальные решения.

И они существуют. А вот четкий статус советской республики не уменьшает, а УВЕЛИЧИВАЕТ правильный централизм и плановость. Или республика исправляет ситуацию сама, и для этого у нее имеются ВСЕ ПОЛНОМОЧИЯ, и отбрехаться невозможно - или пусть валит из федерации к чертовой матери! Тогда федерации придется чуть труднее по импорту или наладке внутренних заменителей - но подобным отщепенцам вообще хана с валютной оплатой всего и вся. И навряд ли местный бомонд не зачешется. Хочешь не хочешь, а придется совершенствоваться по тому простому принципу, что чем больше прав, тем больше ответственности. Одно неотрывно от другого. И вот почему высокая конкурентоспособность и инновационная экономика требуют повсеместный политический статус советских республик. И не мудрено. Всякая политика лишь концентрированная экономика.

Но сказанное надо учитывать не только в карающую сторону, хоть без нее никак в реальности; но предлагаемая демократия вызовет и огромные плюсы в виде расширения рынка. Выход на новый демократический уровень будет развивать страну хоть так, хоть этак.

Если другие республики посмотрят на столь инновационную экономику и демократическую политику, то и они захотят в федерацию. Их трудящиеся будут давить на верхи уж точно. Но более того, присоединение будет с равным статусом в отношении всех других. Допустим, Армения или Киргизия захотят войти в федерацию; но уже без привилегий прежней союзной республики, а наравне с Тамбовской-Курганской-Оренбургской республиками и так далее. Отсюда равенство экономических условий, справедливое экономическое соревнование, и опять не только расширяющаяся, но и инновационная экономика.

А уж про Донбасс, да и вообще регионы Украины и говорить нечего; и всех зарубежных критиков лесом. Если в конституции СССР прописано черным по белому, что любая республика может войти в его состав, - поэтому, стоит Одесской области назваться республикой, и милости просим согласно всем международным нормам, - то, кто против, просто-напросто в морду. Почему Штатам можно было присоединять всякие Индианы, Канзасы и Техасы, а нам нельзя?!.. Так что в морду в случае чего; и даже согласно общепринятым правилам.

Следовательно, отличие назревшего СССР от прежнего Советского Союза куда уж нагляднее. Поэтому и заголовок и весьма прагматичен, и крайне необходим для завоевания доверия народа.

***

Да что там прежний Союз. Даже хваленый Евросоюз начнет проигрывать СССР; а уж говорить о США с тенденциями тоталитаризма вообще бессмысленно. Хотели конкуренцию и демократию – получите по полной. Вот тогда и посмотрим, где социальное развитие будет лучше и быстрее.

И кстати, стоит повторить и, если иной столичный читатель подумает, что центры, наоборот, захиреют - тот сильно ошибается. Это говорится не для того, чтобы понравиться и нашим, и вашим; а в силу объективного хода событий. Потому что развитая столичная инфраструктура понадобится для стремительно растущих советских республик от научных работ до информационных технологий и вплоть до журналистики и телевидения с международным размахом по росту мирового влияния, и денег и работы будет море. Олигархат, разумеется, исчезнет; но профессиональная столичная интеллигенция понадобится и позарез, и в достаточном количестве.

Но заголовок не только логичный, но и политически актуальный. В частности, автор этих строк не отрицает возможность переходного периода в виде парламентской республики. Хоть так, хоть этак, лишь бы вперед. Отсюда оный поддерживает освобождение лидера ФБК; и посылает вопли путинских реакционеров лесом. А вот сомнения со стороны колеблющихся, и о чем говорилось в начале, надо развеять. Мол, даже если поверить в такой расклад, то где гарантии перехода к социализму. А не застрянем ли мы в парламентском кретинизме надолго. И вообще, не начнут ли Навальный с компанией вакханалию девяностых с запрещением левых сил и так далее.

Не застрянем! А если начнут, то сдуются быстро! При малейшем субъективном старании – не застрянем. Потому что СССР, предлагаемый народу, будет прогрессивнее даже по сравнению с Евросоюзом, и выступающим витриной «умного либерализма».

Разумеется, нечего на печи сидеть. Кто ж спорит, что надо ловить момент. Но большие козыри будут на руках все равно. Даже очень гипотетически, но предположим, что Навальный и Ко качнутся в сторону «либеральной» диктатуры после свержения путинского режима. Но хоть убейте, автор не представляет, как это конкретно и реально; а не в зюгановском стиле бла-бла-бла.

Ну, хорошо, навальнисты взяли курс на «либеральную» диктатуру после краха путинщины – а левые силы взяли курс на СССР для следующего шага. То же производственное самоуправление с самореализацией трудящихся и равноправие между «центром» и «провинцией» окажутся на расстоянии руки. Не только трудящиеся, но и вся умная и трудовая интеллигенция встанут горой за такую демократию. И уж тем более с навальнистской идеологией насчет Крыма, который придется отдавать, коль обещал; а вот социалисты не только не заикались об этом, но встанут супротив непременно. И можно не сомневаться, что армия, состоящая из призывников тех же самых регионов; да и сержантский и командирский состав отнюдь не из детей олигархов – встанут на сторону перспектив СССР. Да и местные правоохранительные органы, особенно младшего и рядового состава, займут нейтралитет как минимум; а уж об активной роли профсоюзов и говорить нечего. Да более того! А кто сказал, что социалисты не начнут печатать свои деньги на базе идеологии СССР?!.. Да легко! У кого общественное доверие, у того и деньги.

Следовательно, даже если Навальный раздаст по миллиону какой-либо группе силовиков, то армия перестреляет ее, и вся недолга. Если раздаст по миллиону солдатам, – скажут спасибо и еще возьмут, - но стрелять в своих родных и близких не будут. А вот перестрелять фашиствующих молодчиков, не только продающих Крым, но и плодящих новую олигархию, завсегда пожалуйста.

Поэтому все крики о «либеральном реванше», и как не парадоксально для слабых и напуганных - миф. Реакционное горлопанство ради спасения нынешнего режима. А стоит скинуть последний, то россияне кинутся работать по прекращению монополизма; и всякие зажимы будут невероятно раздражать.

Поэтому звучит громко – ах-ах, «либеральный реванш» - а фактически иллюзия по невозможности проведения в жизнь. Если это поголовная приватизация под своих, то какая разница с нынешним «государственно-частным партнерством» а-ля Сечин-Миллер?!.. Абсолютно никакая. А если начнут выкидывать рабочих на улицу по западному примеру; так социалистическая революция ускорится невероятно.

Так что не застрянем ни в парламентском кретинизме, ни в «либеральном реванше». Весьма похоже, что это дутая опасность по здравому размышлению, и вызвана лишь наущениями путинских вертухаев. А вот свалить нынешний тоталитаризм с помощью навальнистов – вот это возможно и желательно. Весьма! И дорога в СССР будет гарантией тем более. Если даже навальнисты сдохнут на пути изменений, то сторонники СССР продолжат движение.

Но тогда никуда не деться с подводной лодки. Если завоевывать доверие современных трудящихся по-настоящему – то и СССР против Советского Союза. Кто ж поверит в противном случае, что ошибки учтены. Никто! Вот вам и базовая суть современного политического момента.