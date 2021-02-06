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Московский листок

"Яблоко" потребовало выплатить компенсации москвичам старше 65 лет за весь срок блокировки их социальных карт

Опубликовано 06.02.2021 в разделе комментариев 1

правительство пенсионеры
"Яблоко" потребовало выплатить компенсации москвичам старше 65 лет за весь срок блокировки их социальных карт

Председатель «Яблока» Николай Рыбаков и руководитель фракции партии в Мосгордуме Максим Круглов отправили обращение мэру Москвы Сергею Собянину с требованием выплатить компенсации москвичам старше 65 лет за весь срок, который их социальные карты были заблокированы, и выплачивать компенсации далее на период блокировки карт. 

Ранее Указом мэра Москвы был продлен ряд ограничений для граждан старше 65 лет. При этом, социальные карты указанной категории москвичей заблокированы, хотя запрет на использование общественного транспорта не установлен. 

«Если вы лишаете людей положенной им по закону льготы в натуральном выражении, то вы должны предоставить людям денежную компенсацию. В этом же был смысл монетизации льгот», – считает Николай Рыбаков. 

«Для проезда на консультацию к врачу в больницу или в поликлинику, для проезда на работу и обратно, в магазины с доступными ценами московские пенсионеры фактически вынуждены оплачивать проезд за свой счет», – отметил Максим Круглов.

***

Не очень свежая инициатива - на эту тему уже официально обращалась к мэру депутат МГД Шувалова, делали заявления организации и отдельные публичные лица, пресса - ФОРУМ.мск в первую очередь. Но как-то безрезультатно.

Принцип тут простой - что с возу упало, то пропало.

Вон зато состояния чиновников столичного правительства только увеличиваются. Например, странстпортный министр Ликсутов - в 2011 году журнал Forbes оценил состояние Ликсутова в 500 млн долларов, в 2013 году — уже в 650 миллионов. А сейчас как государственный служащий имеет всего-то около 40 миллионов рублей годового дохода.

Зато жена... Среди совместной собственности Ликсутова и его жены есть целая дорога в Эстонии, в сентябре 2013 года Татьяна Ликсутова, имеющая, кстати, гражданство Эстонии, названа самой богатой женщиной страны с состоянием в 103,6 млн евро. В полном списке самых состоятельных людей Эстонии она заняла 12-е место. В июне 2013 года Татьяна вместо мужа переоформила себе в собственность 50 % акций холдинга Transgroup Invest, зарегистрированного в Эстонии и специализирующегося на транспортно-экспедиторском бизнесе. Активы холдинга превышают 200 млн евро. В собственность Татьяны Ликсутовой от мужа, занявшего пост вице-мэра Москвы, в связи с этим также перешло девять объектов недвижимости в Таллине и 242 650 акций компании Tallinna Vesi, принадлежавшие ранее самому Максиму Ликсутову.

И вы хотите, чтобы эти люди вернули деньги из бюджета - пенсионерам?!



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик7776 написал 06.02.2021 01:39
материальное положение Людей ухудшается, воры усердно воруют - это и есть основа протеста?
режим ничего не меняет - поэтому умрет?
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