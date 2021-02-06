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Московский листок

Несбыточный швейцарский МРОТ

Опубликовано 06.02.2021 автором Николай Бедный в разделе комментариев 1

деньги труд
Несбыточный швейцарский МРОТ

Капитализм - это деньги. Деньги - это банк. Банк - это Швейцария. Прекрасное начало. Иногда в голове бродят мыслишки. Бывает, промелькнёт Швейцария. Отчего-то становится неуютно. Стыдно признаться - завистливо. Да чего там - хочу, хочу в Швейцарию. Хочу быть швейцарцем.

 

Жирная прослойка постоянно блажит, не может без выпендрёжа. Меряются яхтами, дворцами, конюшнями. Подзабытый Брынцалов в публичном пространстве нахваливал круп супружницы. Интересно, каков он сейчас? Впрочем, нет-нет, неинтересно. В различные времена блажь бывает разной. В России на запятки карет сажали арапов, тем самым лишая рабочих мест местное население. Сейчас автор вякнет о Пушкине? Да, хотел вякнуть, но теперь уж чего.

 

Возьмите двери. Их открытие и закрытие. Открыл-закрыл, открыл-закрыл. Вполне себе рабочее место. При хорошей двери в мозольную ладонь наскользит немало благодарности. Надо же было одной из светских нанять в швейцары швейцарца! У львиц буквально случился надрыв . Вы слышали, княгиня Закорякина содержит живого швейцарца? Обезмужичила Швейцария. Расползлись по миру, к дверям. И то сказать, как в приличном доме без швейцарца. Гость первым делом интересуется, швейцарец ли швейцар? Узнав, что нет, кидается прочь, и больше уже ни ногой.

 

Много мусора о Швейцарии скопилось в голове, благодаря ящику и интернету. Охотно поделюсь им с читателем. Швейцария - гористая местность, расположеная в предгорьях гор. Присутствуют речки и другая вода. Полезных ископаемых нет. Выхода к морю нет. Окружена буржуйскими странами. Любимая забава швейцарцев носиться по горам в этих своих шляпках с пером. Шугать горных козлов тирольским напевом. Основной импорт Швейцарии - принцессы. Целые выводки их грустят над ручьями, превращаясь в соседних Сиси. Кажется, я где-то слегка напутал.

 

Как при таких исходных данных могла возникнуть современная Швейцария, как? Как такое вообще возможно? Отчего хочется проникнуть, пролезть, просочится, стать обычным швейцаром у самой паршивой, швейцарской двери? Развилка, читатель. Обычная развилка на денежном тракте. С двумя указателями на лесине. Направо пойдёшь - деньги товаром станут, налево пойдёшь - хрен чем станут. Цивилизации бы стопорнуть, почесать репу. Позвать восточного мудреца, того, в тюбитейке, что ослинной мочой пивцо разбавлял. Пусть бы тот решил, тот сказал - Гражданина, туда не ходи, сюда ходи...

 

Непропорционально много денег в одних руках, непропорциально мало в других. Деньги не помещаются в кошельки, сейфы, банки. Капитал отдал им отдельную страну. Страна безопасна для спокойной жизни. Страну минуют войны, забастовки, голодоморы, революции. Откуда там взяться революциям. Капитал вернул швейцарских мужиков домой. Сегодня швейцарцы живут зашибись. Сегодня у них одна забота - отбиваться от капитала. Ребята, не работайте вы по шесть часов в день, работайте по четыре. Нет, будем по шесть. Ребята, давайте увеличим вам отпуск? Не надо. А референдум возьмёте? Референдум возьмём. Капитал знает, что тресты лопают изнутри. Капитал очень не хочет, чтобы маленький швейцарский трест лопнул изнутри. Это здесь в России правовед Клишас гнёт под себя закон. Это там в Украине олигарх Коломойский развязывает войнушки. В стране капитала этих двух швейцарцев не отличишь от обычных швейцаров.

 

Как бы нам сравнить жизнь простых людей: россиян и швейцарцев? Для этого существует МРОТ. Ну, что, лезем в сеть. МРОТ россиянина весит 12130 рублей. МРОТ швейцарца - 4347 долларов. Вроде можно обрадоваться - в нашем циферек больше. Но курс доллара в 75 рублей стирает нашу неуместную радость. МРОТ швейцарца превращается... он превращается... превращается... в 326025 рублей. Самый высокий МРОТ в мире.

 

Как же скучно работать с цифрами. Возьмём простого швейцарца. Поручим ему самую халявную работу, которая найдётся в перечне швейцарских работ, самую лёгкую, самую непыльную, вот просто сидеть и болтать ногой. Швейцария заплатит, не может не заплатить, ему его швейцарский МРОТ. И наш простой швейцарец решит махнуть в Россию. Он уже много где побывал, а там как-то не доводилось. Захватив с собой пару-тройку своих МРОТов, так, на всякий случай, он прибывает в Россию. На его лице расползается широкая улыбка, которая не сходит до конца вояжа. Как здорово всё в России, как дёшево! Ему всё интересно. Будучи простым в Швейцарии, он остаётся простым в России. Ходит в киношку, спускается в метро, лезет в переполненый автобус. Слушает русский мат и пьёт водку. Ходит на экскурсии, живёт в хостеле, питается в столовке. В постоянном изумлении, почему так медленно убывают обменянные им рубли. Постепенно простой россиянин ему растолкует, что на его месячный, швейцарский РОТ в России полагается прожить два года и ещё квартал в придачу. И никакой это не подвиг, а самая обычная российская явь.

 

Теперь возьмём простого россиянца с его МРОТом и пошлём в Швейцарию с пожеланием прожить там месяц. Любезный читатель. Мне грех жаловаться на своё фантазёрство, но я не могу представить, сколько времени проживёт наш герой в Швейцарии, доберётся ли он туда вообще и каким образом вернётся назад, в Россию.

 

Вспомнилась забавная хохма: хочешь куда-то махнуть - махни рукой. Насчёт Швейцарии и русского МРОТа - прямо в яблочко. Возьмите телевизор, желательно цветной, садитесь на табуретку. Передача орёл и решка. Найдите Швейцарию и наслаждайтесь. Хлыщ из комедийного клуба рекламирует хрустеть. Я рекомендую грызть. В соседней пятёрочке, брал на днях, пакетик сушек стоил 27 рублей. Марка "Красная цена". По сушке в день как раз на месяц хватит.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
кт написал 06.02.2021 11:25
Я еще раз повторю эту банальность-"Всякий народ имеет ту власть которую заслуживают". Если граждане России надеются на путинскую власть, то их дело не просто плохо, а абсолютно безнадежно...
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