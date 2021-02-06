Навальный "поднял с пола" третье дело

В Бабушкинском районном суде Москвы состоялось первое заседание по очередному уголовному делу против Алексея Навального - Следственный комитет России (СКР) обвинил Навального в клевете в адрес 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артеменко.

Под роликом RT обвиняемый опубликовал оскорбительный комментарий: «Вот они, голубчики, надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато, посмотрите на них — это позор страны».

Дело изначально затевалось как административное, но потом было переквалифицировано прокуратурой по линии УК РФ.

Статья 128.1 УК РФ. Клевета (действующая редакция)

1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, -

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо обязательными работами на срок до ста шестидесяти часов.

2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации либо совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", либо в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных, -

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

До внесения последних изменений в эту статью осужденных по ней практически не было, даже в советское время. Очень трудно доказать "заведомость", причем, в отличие от других статей, доказывать эту злонамеренность должна обвиняющая сторона. Понятно, что как только подсудимый начинает утверждать, что "не знал, не имел намерения, извините" обвинение рассыпается.

Сейчас, после внесения изменений в статью, в частности, об "индивидуально не определенных" позиции обвинения несколько укрепляются, но все равно не настолько, чтобы легко доказать злонамеренность.

Самое важное тут - отделить "сведения" от просто брани. Ругаться, тем более публично, конечно, не хорошо, но состава уголовного преступления в этом пока нет, только административное.

К примеру, назвали вы кого-то "козлом". Оскорбление? Разумеется. Но есть ли в этом сведения, которые можно было бы опровергнуть? Допустим, предъявить справку от ветеринара, что вы не козел, и на этом основании требовать, чтоб распространившего эти "сведения" посадили бы...

Разумеется, то, что сказал Навальный, сведениями не является.

И к вопросу заведомости - вся эта брань главным образом относилась не к ветерану, а, конечно, к Охлобыстину, Лебедеву и другим. И тут Навальному следовало бы вести себя несколько разумней, и не развивать конфликт с ветераном - трудно было извиниться перед стариком? Причем стариком явно заслуженным и навряд ли до конца сознающим юридические тонкости происходящего.

Наверно, вызывакющее и довольно-таки неумное поведение Навального в суде можно списать на его общее состояние - ему пришлось многое пережить, и сейчас его положение не назовешь завидным... А дед, по большому счету, и не сторонник Путина - вон на груди у него несколько наград от КПРФ. Можно было все это разрешить и в досудебном порядке.

В целом, юрист, конечно, Навальный никакой, как и его адвокаты.

Ни один нормальный адвокат не посоветовал в таком деле формировать ситуацию и на первом же заседании начинать слушание дела по существу. Даже если к этом подводил судья.

Что значит, дать на изучение мателиалов дела 1 час? Это явное издевательство, и там же в зале суда надо было писать жалобу, если суд отклонил ходатайство о перенесении слушания на другой день. Надо же понимать, что сейчас время в любом случае работает на Навального, и в процессуальном, и в пропагандистском плане.

Надо категорически требовать лингвистическую экспертизу - и тут же проводить свою. Где доказывать, что слово "холуй" и слова "позор страны", во-первых, не являются никакими сведениями, а исключительно оценочными суждениями, на которые граждане имеют полное право. А во вторых, что эти слова никак не могут относиться к ветерану - он не позор страны, а ее гордость. И холуй, дескать, не продажный, а вполне бескорыстный...

Само слово "холуй", кстати, бранным не является, хоть и созвучно известному "назаборному" ругательству, и означает всего лишь холопа, раба, лично зависимого человека. Не запрещаем же мы пока что Лермонтова с его "страной рабов, страной господ". Хотя неопределенный круг граждан может и обидеться - чего это Россия немытая, мы по четвергам в баню ходим...

Как минимум, надо прояснять, брань относилась к истцу или к каким-то иным людям? И вот тут необходимы извинения: мол, извините, я совершенно не имел в виду вас, а только... ну, скажем, авторов ролика. Или его заказчиков.

А сейчас положение Навального в этом процессе далеко не выигрышное. И не только в процессуальном, но и в публичном плане - базарная ругань с 95-летним ветераном никого не украшает. Тут даже явная победа в словесной перепалке - не красит.

Видимо, суть в этом - срока это Навалдьному не добавит, максимальное наказание в 2 года все равно будет перекрыто осуждением по более тяжкой статье. А вот репутацию портит, и очень сильно.

А.Б.