Третий день московские власти держат авиастроителей на морозе!

Третий день жильцы общежития оборонного авиационного завода «Салют» находятся в доме без тепла и света. Напоминаем, 3 февраля 2021 года приставы должны были выкинуть жильцов на улицу. Однако, благодаря общественному резонансу исполнительное производство было приостановлено.

После того как приставы обещали, что они пока больше не будут, участники схода перед домом (кроме самих жильцов собрались активисты ОКП-Рабочий Компас, РКРП, Рабочий Контроль, РМП-Москва, РРП, АКМ-ТР, КПРФ) разошлись. Городские власти, воспользовавшись этим, отключили в доме электричество и газ (напоминаем, отопление и вода были отключены ранее).

«Судебным приставом исполнителем Измайловского РОСП Киселевой М. Ю. приостановлено возбужденное исполнительное производство в отношении выселении жильцов 9-Соколиной горы д. 9 по причине письменного заявления от собственника жилого помещения ДГИ г. Москвы, РОСП является тем органом власти, который занимается исполнением и контролем за исполнением судебных актов, но префектура ВАО не стала ждать исполнения органом власти, возложив на себя самостоятельно полномочия осуществления исполнения судебного акта в виде выселения, отрезав газ, обесточив многоквартирный коммунальный дом, ссылаясь на сотрудника, который только приступил к работе и по незнанию совершил противоправные действия в отношении группы лиц, квалифирующиеся в соответствии со ст. 125,330 УК РФ, в связи с чем жители были вынуждены обратиться в полицию за защитой своих прав.

Действия префектуры являются незаконными по причине того, что исполнительное производство не окончено, а приостановлено на определенный срок, префектура не является участником по гражданскому делу, ни одной из сторон, а является подрядной организацией, назначенной городом для осуществления определенного рода работ и осуществлять те или иные действия в отношении дома могла только после распоряжения собственника жилого помещения», - комментирует события юридический представитель жильцов дома Горлова Анастасия Александровна.

И вот работникам, авиастроителям, людям, отдавшим всю свою жизнь заводу, людям, среди которых есть те, кому за 65, и те, кому за 75, пришлось снова идти из холодного дома на холодную улицу. 4 февраля жильцы салютовского общежития участвовали в коллективном визите в Приёмную Совета Федерации. Напоминаем, 12 июля 2017 года г. Матвиенко обещала решить проблему жильцов общежитий. Жильцы самых разных московских общаг собрались, чтобы напомнить и прессе и самой госпоже Матвиенко и о своих проблемах и об этом обещании.

Вечером, после визита в Совет Федерации, власти отреагировали. Нет - ни света, ни тепла жителям не вернули. Зато представители управы и префектуру стучались в квартиры между 10 и 12 ночи, предлагая людям бросить своё жильё и идти ночевать в хостел.

5 февраля жильцы общежития "Салюта" при поддержке московских коммунистов и активистов района Соколиная гора, пришли к префектуре. Но в префектуре заблаговременно успели закрыть двери. Не пускали даже собственных сотрудников. Даже уборщицу (по чисто субъективному мнению автора статьи, самого полезного из сотрудников префектуры).

Чуть меньше часа длилась осада. Наконец, делегация из префектуры изволила выйти - выслушали протестующих и ушли обратно в тёплую префектуру. А авиастроители вернулись обратно в свой ледяной дом.

Естественно, борьба не прекращается. 6 февраля при поддержке московских коммунистов пройдет сход жильцов «Салюта». Начало в 13-00. Адрес 9-я улица Соколиной горы д. 9 (ближайшее метро Семеновская). Борьба за свет продолжается!

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