Не долетит та телега до орбиты...

Россия не способна самостоятельно создать перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП), известный как МиГ-41, заявил военный эксперт Петр Бутовский на страницах американского журнала Aviation Week & Space Technology. Таким образом эксперт прокомментировал заявление «Ростеха» о запуске процесса разработки истребителя-перехватчика нового поколения.

По мнению специалиста, ждать появления замены истребителя-перехватчика МиГ-31 в 2030 году не стоит. «Для России этот срок настолько далек, что трудно что-либо прогнозировать. Современные тенденции в российской экономике и авиационной отрасли указывают на то, что Россия не сможет позволить себе такой самолет», — уверен автор.

Бутовский пишет, что задачи, которые сейчас ставятся перед ПАК ДП, будут частично переданы истребителю пятого поколения Су-57. «Кроме того, россияне могут снова продлить срок службы и модернизировать парк МиГ-31, чтобы он оставался в строю и после 2030 года», — допускает эксперт.

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Петр Бутовский, наверно, лучший эксперт по части российской боевой авиации в мире, да и журнал Aviation Week & Space Technology номер один в мире авиации, так что следует прислушаться.

Я недавно посмеялся над заявлением Ростеха, ну а Бутовский разобрался с ситуацией всерьез.

МиГ улетает в космос

"Так что же нового будет в МиГ-41 с точки зрения задач? Быстрее-выше-дороже? Так выше не бывает, выше самолеты не могут. Быстрее незачем - во-первых, сбивать-то спутник будет ракета, а не сам перехватчик, а во вторых спутник все равно летит с постоянной первой космической скоростью.

Остается "дороже". Тут, конечно, возразить нечего, и зарубежная недвижимость в цене растет, и курс рубля падает. А корпорация "МиГ" проектирует новый самолет впервые за последние четверть века".

Следует еще вот что добавить.

Обгонять время - это вообще фирменный стиль корпорации "МиГ", но не всегда это хорошо. Стальной корпус МиГ-25 точно обогнал свое время, но с каким противником намеревались сражаться на нем на сверхвысоте? С инопланетянами? Относительно реальная работа появилась у него только с программой "звездных войн". Да и тут воевать не потребовалось, СССР рухнул, и СОИ так и не была развернута.

Так ведь и первые МиГ-1 и МиГ-3 тоже были скоростными высотными истребителями-перехватчиками, и к началу войны их было поизведено около 1600 единиц. Но тут оказалось, что враг так высоко не летает, вся война прошла на средних и низких высотах. И потихоньку двигатели с новых МиГов начали снимать для других машин.

И сейчас Ростех (или его пиарщики) пытаются реанимировать эту практику - заявлять о супер-пупер самолете, для которого просто не окажется боевой задачи.

Так что то, что Россия сегодня технологически не способна создать МиГ-41 с заявленными задачами, может, и слава богу...

А.Б.