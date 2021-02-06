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Московский листок

Война — всем дворцам капитала! Требования Объединенной коммунистической партии (ОКП)

Опубликовано 06.02.2021 в разделе комментариев 0

Короткое, но емкое видео содержит базовые требования российских коммунистов. Ролик подготовлен активистами Объединенной коммунистической партии (ОКП).



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