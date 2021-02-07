На этот изобличающий вопрос и суд и прокуратура уклончиво промолчали...

В настоящее время профсоюзная первичка МПРА в республике Башкортостан активно борется с вопиющим беспределом не только менеджмента АО «БАЗ», но и наплевательским отношением к российскому законодательству со стороны чиновников (прокуратуры и суда) города Благовещенск.

С самого начала руководство предприятия "Благовещенский Арматурный Завод" было крайне возмущено тем фактом, что на их предприятии возник независимый профсоюз МПРА:

«- Как это так? Почему без спросу? В тайне… Не согласовав с нами…У нас уже есть РосПрофПром и другие профсоюзы нам не нужны!».

Выяснив, что профсоюз МПРА зародился в отделе газового обслуживания, руководство решило не церемониться и не выяснять кто в профсоюзе, а кто нет – а просто взять и сократить всю службу целиком. Так под сокращение попал председатель ППО – Арефьев Виктор и член Комитета Предприятия профсоюза – Чикуров Владимир. Ранее БАЗ уволил председателя Комитета Предприятия профсоюза – Андреева Алексея.

27 октября 2020 года в профсоюз МПРА был направлен запрос «о даче согласия (не согласия) на увольнение председателя профсоюзного органа».

Истинным основанием для сокращения было желание работодателя избавиться от независимого профсоюза. Это подтверждается также тем, что членам профсоюза МПРА работодатель, по сути, не предложил ни одной должности соответствующей их квалификации. А вот тем, кто не состоял в профсоюзе, руководство предоставило и вакантные должности, и возможность обучения (переквалификации) с последующим переводом.

Руководствуясь этим, профсоюз МПРА направил работодателю мотивированный отказ – несогласие с увольнением своих активистов.

П.2 ст.374 ТК РФ предусматривает, что профсоюз должен в течение 7-ми рабочих дней рассмотреть запрос работодателя и представить свой ответ.

Работодатель не вправе уволить работника (активиста профсоюза) в случае, если профсоюз выразил своё несогласие. В этом случае, работодатель может произвести увольнение сотрудника только если:

1) несогласие представлено с опозданием;

2) работодатель оспорил решение профсоюза в судебном порядке.

Профсоюз МПРА направил своё решение работодателю в течение 5-ти рабочих дней (02 ноября 2020г). В своём решении профсоюз указал на нарушения законодательства допущенные работодателем в процессе сокращения и выразил своё несогласие.

Однако, несмотря на это, на следующий день после получения несогласия профсоюза, руководство БАЗ принимает решение об увольнении председателя ППО МПРА – Арефьева Виктора.

Профсоюз МПРА направил исковое заявление в суд о восстановлении на работе председателя ППО МПРА – Арефьева Виктора.

А теперь самое главное! Как оценили действия работодателя суд и прокуратура? Или даже если быть точнее – как суд и прокуратура оправдали действия руководства БАЗ?

На самом деле очень просто – и Прокуратура и Благовещенский районный суд установили, что профсоюз МПРА предоставил своё решение не вовремя.

- Как же так? – спросите вы. Закон предусматривает семидневный срок, а профсоюз представил решение на пятый день?!

По мнению суда и прокуратуры, профсоюз действительно выразил своё решение и направил его вовремя (02 ноября), но получено работодателем только 09 ноября. А это, по их мнению, явное нарушение законных сроков. При этом ни суд, ни прокуратура не учли тот факт, что руководство БАЗ не спешило получать на почте решение, и оно пылилось на полках почтамта целых 3 дня.

По их мнению, сроком представления является не срок отправки, а срок получения работодателем!

На аргументы юриста КТР – Дмитрия Якушева: «Товарищи, ну что вы за бред несёте? Что является датой подачи искового заявления в суд? Дата получения иска судом? Или дата его отправки?»

Все хором ответили: "Дата отправки!"

- А почему же с мотивированным мнением профсоюза вы по-другому сроки считаете? – возмутился профсоюзный защитник.

На этот изобличающий вопрос и суд и прокуратура уклончиво промолчали…

Да и нечего было им возразить. Ведь не скажешь и не предъявишь в качестве аргумента, что в маленьком провинциальном городке (таком как Благовещенск) – все друг друга знают – и судьи и работники прокуратуры и руководство градообразующего предприятия, дружат семьями, совместно отмечают праздники и прочие сабантуи.

А потому и речи быть не может о беспристрастности. Отсюда же и наплевательское отношению к российскому законодательству, к народу, к стране, в конце концов. Личные связи для них - превыше закона.

Профсоюз МПРА не намерен соглашаться с решением районного Суда г.Благовещенск и будет его обжаловать в вышестоящих судебных инстанциях, вплоть до Верховного суда.