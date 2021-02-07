Привести в дом оленя, перекрасить самолет и прикурить у вороны

Я себя чувствую посвященной — уже часа полтора как.

По давней привычке смотреть кино, о котором говорят, сразу же, в день премьеры, поперлась сегодня на «Северный ветер» Ренаты Литвиновой. Она там и автор, и продюсер, и в главной роли, и монтажер, и закадровый голос, и подбор антиквариата, и вообще всё. И должно было мне открыться что-то ужасно сокровенное — так обещала Рената в начале.

Типа фэнтези с якобы глубоким подтекстом на деле оказалось каким-то наркоманским бредом с акцентом на постоянные крупные планы Ренаты (подозреваю, что вообще все затевалось ради этого): Рената-глаза, Рената-губы, Рената-спина, Рената-плечи, Рената-платья, Рената-колготки, Рената-каблуки, Рената-сигарета...

Хорошие артисты Антон Шагин, Галина Тюнина, Максим Суханов что-то говорят и делают, но, похоже, и сами так и не въезжают в смысл происходящего. Каша из реплик, кадров, событий — необязательных, нелогичных, идиотских. Еще они непрерывно бухают, а в конце нюхают газ из спецбаллонов. Музыка, понятное дело Земфиры.

Нарочитая многозначительность, всякие украшения и стильные финтифлюшки не в состоянии скрыть... как бы помягче... творческую импотенцию. А денег, судя по всему, вбухано — будь здоров! Ну ясно, столичная богема скинулась на кинишко королеве Ренате — так я думала, пока в титрах не увидела, что в одной из ролей (самой бездарной, честное слово!) — госпожа Эрнст, юная жена сегодняшнего орденоносца Константина.

Это многое объясняет.

А название — из сюжета кино. Они там так время проводят.