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Московский листок

Привести в дом оленя, перекрасить самолет и прикурить у вороны

Опубликовано 07.02.2021 автором Ольга Костина в разделе комментариев 1

кино москва костина
Привести в дом оленя, перекрасить самолет и прикурить у вороны

Я себя чувствую посвященной — уже часа полтора как. 

По давней привычке смотреть кино, о котором говорят, сразу же, в день премьеры, поперлась сегодня на «Северный ветер» Ренаты Литвиновой. Она там и автор, и продюсер, и в главной роли, и монтажер, и закадровый голос, и подбор антиквариата, и вообще всё. И должно было мне открыться что-то ужасно сокровенное — так обещала Рената в начале. 

Типа фэнтези с якобы глубоким подтекстом на деле оказалось каким-то наркоманским бредом с акцентом на постоянные крупные планы Ренаты (подозреваю, что вообще все затевалось ради этого): Рената-глаза, Рената-губы, Рената-спина, Рената-плечи, Рената-платья, Рената-колготки, Рената-каблуки, Рената-сигарета... 

Хорошие артисты Антон Шагин, Галина Тюнина, Максим Суханов что-то говорят и делают, но, похоже, и сами так и не въезжают в смысл происходящего. Каша из реплик, кадров, событий — необязательных, нелогичных, идиотских. Еще они непрерывно бухают, а в конце нюхают газ из спецбаллонов. Музыка, понятное дело Земфиры. 

Нарочитая многозначительность, всякие украшения и стильные финтифлюшки не в состоянии скрыть... как бы помягче... творческую импотенцию. А денег, судя по всему, вбухано — будь здоров! Ну ясно, столичная богема скинулась на кинишко королеве Ренате — так я думала, пока в титрах не увидела, что в одной из ролей (самой бездарной, честное слово!) — госпожа Эрнст, юная жена сегодняшнего орденоносца Константина. 

Это многое объясняет. 

А название — из сюжета кино. Они там так время проводят.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
На скамейке написал 07.02.2021 01:40
Типичный образчик текущей эпохи декаданса, а ее выразителем и ярким представителм является замухрышка Литвинова.
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