Навальный не просто жертва режима - он образцовая жертва

Дело с Навальным не просто беззаконное – оно нарочито беззаконное, такое, при котором фашистская власть России заявляет народному быдлу: «А вы всё равно ничего не сможете! И не только не сможете, но и не поймёте, что я тут с законами ворочу, а я ворочу, что хочу!». Не даром Навальный на апелляции говорил, что долго воспринимал свой арест как шутку.

Ну, вот смотрите, как власть мочится в глаза народу в деле с Навальным.

Это конкретное беззаконие началось с того, что Навального объявляют в розыск, хотя в мире последняя собака знала, где он находится. То есть, если бы Навальный срочно потребовался в России, то российские фашисты обязаны были бы не розыск объявлять, а потребовать у Германии его выдачи.

По приезду в Россию, Навального арестовывают на 30 суток на основании статьи 46 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, а по этой статье арестовывают только за то, что осуждённый уклонился от исправительных работ. Но Навального к исправительным работам не приговаривали. Это всё равно, что за переход улицы в неположенном месте осудить человека по статье, скажем, за убийство.

Далее. Я на днях уже писал, что у Навального был условный срок по приговору от 2014 года о мошенничестве, это дело против него было инициировано по заявлению представителя французской фирмы «Ив Роше» Бруно Лепра. ЕСПЧ признал приговор по этому делу предвзятым и необоснованным, принудив нас, россиян, заплатить Алексею Навальному 76, затем 20 и ещё 2,6 тысяч евро (а в сумме мы уже заплатили ему за беззакония судов 225 тысяч евро). Да-да, это мы, граждане России, уже заплатили, а не судейские твари и прокуроры.

Мало того, после решения ЕСПЧ, братья Навальные подали во Франции иск против этого Бруно Лепра за ложный донос, и французский суд в 2019 году принял этот иск к рассмотрению.

Однако Верховный суд России, для которого решение ЕСПЧ является обязательным, и который обязан был отменить приговор Навальному, поступил проститутски – он приговор не отменил, но постановил пересмотреть дело по вновь вскрывшимся обстоятельствам – типа так исполнил решение ЕСПЧ.

Вы поняли? Это ещё предстоит выяснить в будущем суде – виноват Навальный по делу «Ив Роше или нет». Таким образом, до пересмотра дела «Ив Роше» (которое, понятно, никто не спешит пересматривать) вообще не понятно, виновен ли Навальный в том, за что ему назначен срок в 3,5 года и который сейчас его заставляют отсидеть. Аналогия: вас ещё не признали убийцей, а уже расстреляли, как убийцу.

Если говорить образно, то как бы судья и прокурор в деле Навального стянули с жирных ляжек трусы и при всех вытерли задницы Конституцией и законами России.

Мало этого. Практически все до одного СМИ России подло пишут, что «за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое Навальный был осужден условно на 3,5 года»… «суд заменил ему условный срок на реальный». Дебильность работников СМИ сегодня такова, что они не способны сами взять в руки закон и прочитать, что в нём написано, хотя все законы написаны на русском языке. Буковки видят, а за извилину в журналистских мозгах ничего не цепляется.

К примеру: что такое «условное осуждение», что такое «испытательный срок», каковы обязанности того, чьё наказание считается условным? Ну попробуйте вы прочесть.

Статья 73 УК РФ:

«1. Если, назначив исправительные работы, ограничение по военной службе, содержание в дисциплинарной воинской части или лишение свободы на срок до восьми лет, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания, он постановляет считать назначенное наказание условным.

5. Суд, назначая условное осуждение, возлагает на условно осужденного с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья исполнение определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, не посещать определенные места, пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического заболевания, трудиться (трудоустроиться) либо продолжить обучение в общеобразовательной организации. Суд может возложить на условно осужденного исполнение и других обязанностей, способствующих его исправлению».

Всмотритесь внимательно в часть 5 этой статьи – в ней даже требование вылечить триппер есть, но где в ней обязанность отмечаться в УФСИН? Нет видите? И я не вижу.

Закон возлагает на условно осуждённого ОБЯЗАННОСТИ, а не наказание, а требование отмечаться – это предусмотренное Уголовным законом НАКАЗАНИЕ!

Ещё вопрос, а как именно осуждённый «отмечается» в УФСИН? Фотографируется там с начальником или целует портрет путина? Нет, ему там дают бумагу, и он пишет, что в предшествующем периоде исполнял те обязанности, которые возложил на него закон в статье 73 УК РФ: «места жительства не менял, к уголовной и административной ответственности не привлекался». И расписывается.

Но, повторю, в законе нет обязанности ходить отмечаться, и в части 6 этой статьи ходить в УФСИН отмечаться тоже НЕ ТРЕБУЕТСЯ: «6. Контроль за поведением условно осужденного осуществляется уполномоченным на то специализированным государственным органом, а в отношении военнослужащих - командованием воинских частей и учреждений». Это государственный орган обязан контролировать поведение осуждённого, а не осуждённый отчитываться в своём поведении! Ну вдумайтесь, осуждённый же может брехать на явке в «государственный надзорный орган», никак за это не отвечая, - что же это за такой контроль за ним?

Мне скажут, что суд приговорил его ходить отмечаться! А вы не на суд, а на закон смотрите – суд имеет права такое указывать? И как требование отмечаться могут способствовать исправлению осуждённого? Насколько законно такое требование? Способствовать лени работников «государственного органа» явка к ним - да, способствует. Но что незаконного в неявке? Судья мог приговорить осуждённого каждый день стоять на Красной площади без штанов и кричать: «Да здравствует Путин!». И вы будете стоять??

Повторю, требование отмечаться – это наказание под названием «ограничение свободы», а не обязанность условного срока, а при условном осуждении в законе нет требования отмечаться в «государственном органе» - это добрая воля самих осуждённых.

И, наконец, статья 74 УК РФ «Отмена условного осуждения или продление испытательного срока»:

«3. Если условно осужденный в течение испытательного срока систематически нарушал общественный порядок, за что привлекался к административной ответственности, систематически не исполнял возложенные на него судом обязанности либо скрылся от контроля, суд по представлению органа, указанного в части первой настоящей статьи, может вынести решение об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда».

Где у отравленного Навального, вывезенного на лечении в Германию, «систематическое» неисполнение тех обязанностей, которые суд по закону имел право на него возложить? Где он скрывался и от чего? Кто мешал государственному органу, согласно части 6 статьи 73 УК РФ, контролировать, привлекался ли Навальный к уголовной или административной ответственности, или нет?

И наконец. Статья 86 УК РФ «Судимость»:

«…3. Судимость погашается:

а) в отношении лиц, условно осужденных, - по истечении испытательного срока…

6. Погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, предусмотренные настоящим Кодексом, связанные с судимостью».

Испытательный срок по делу «Ив Роше» окончился у Навального 30 декабря 2020 года, и раз Верховный Суд оставил ему приговор по этому делу в силе, то, следовательно, с 30 декабря прошлого года у него уже не было никакой судимости по делу «Ив Роше», и уже не было никакого наказания – ни настоящего, ни условного. И никто и ничего к нему по этому делу и по связанному с ними обстоятельствами не мог предъявлять.

Но предъявили.

Вот я и говорю, что фашисты даже не плюнули на Конституцию и законы России – они, где могли и не могли, на эти законы нагадили.

Навальный не просто жертва фашистского режима – он образцовая жертва.

Ладно.

Если бы это пресловутое ФБК слушало чьи-либо советы, кроме указаний своих хозяев, то я бы посоветовал им начать собирать подписи под ходатайством к Нобелевскому комитету наградить Навального премией мира. Кто-то его уже выдвинул на эту премию вместе с Тихановской, поэтому я предлагаю теперь организовать сбор подписей в поддержку этого выдвижения Алексея.

Само собой, дебилы, особенно те, которые всё знают, начнут обсуждать, достоин ли Навальный этой премии. Вы бы, умники, успокоились и не путались под ногами. Никто Навальному премию не даст, поскольку он пытается освободить Россию от фашистского гнёта. Премию дадут Тихановской – она пытается установить в Белоруссии фашизм.

Речь идёт не о премии Навальному, а о сборе подписей противников российских фашистов, поскольку люди, подписавшие ходатайство о награждении Навального Нобелевской премией, фактически подпишутся как противники фашистского режима России. И если таких противников будет много, то они сами увидят, что их много.

И фашисты увидят, что их много.

P.S. Снова наговорил «Красному радио», обругав и правых, и левых. Но правда, всего на 10 минут.

https://www.youtube.com/watch?v=s2RWevqH_jU