Саакашвили заявил об угрозе потери Украиной Херсона и Мариуполя

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украине после закрытия трёх оппозиционных телеканалов может грозить потеря Херсона и Мариуполя.

При этом Саакашвили считает, что в конце концов Мариуполь и Херсон отойдут России. Он отметил, что России эти города нужны, чтобы содержать Крым, снабжать его водой и улучшить логистику.

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Саакашвили говорит, в общем, очевидные вещи - до сих пор непонятно, почему войска ДНР остановились у практически оставленного украинскими сбройными силами Мариуполя. И даже не остановились, а фактически вошли туда, а потом вышли. А ведь после взятия Мариуполя дальше по всей прибрежной полосе не было никаких препятствий, чтобы дойти как минимум до Днепра.

Ясно, что с взятием Каховки решались бы колоссальные проблемы с водой, энергоснабжением и логистикой - как минимум, не потребовалось бы заниматься строительством двух теплоэлектростанций, прокладыванием кабеля под проливом, долгой эпопеей с паромами, и, наконец, авральным строительством Крымского моста.

Сейчас земли прибрежной полосы стоят необработанные, а там, где что-то выращивается, огромные проблемы со сбытом - очень большой рынок потерян, и нового не приобретено.

Превращение Азовского моря полностью во внутреннее море России решало бы проблему его милитаризации, не говоря о том, что рыбакам не приходилось бы продираться через минные поля, которыми теперь обложено все украинское побережье.

Да, за счет прекращения поставок продовольствия с Украины, начало возрождаться крымское земледелие и животноводство. За счет Крымского моста оживилась экономика не только Крыма, но и Таманского полуострова, идет активное строительство дорог на Кубани. Рано или поздно, автомобиль будет долетать из Москвы в Крым за 15 часов, а поезд часов за двадцать.

Но все это развитие вокруг объездного пути в Крым - это неизбежная деградация северного Приазовья и Причерноморья на украинской территории. Эта земля становится бессмысленной. Дорога М-2 теперь ведет в никуда. С Курского вокзала можно уехать в Курск, и не дальше. Одесса со своим огромным портом теперь тоже ворота в никуда. Харьков - это узловая станция, но узел затянут на шее.

Не очень понятно, при чем тут оппозиционные телеканалы, но без России Украина - это не центр Европы, а ее окраина, причем совершенно тупиковая. И выход их этого тупика только один - бежать оттуда!

А.Б.