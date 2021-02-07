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Московский листок

Протест вернется

Опубликовано 07.02.2021 автором Елена Ткач в разделе комментариев 0

путин выборы навальный кремль
Протест вернется

События январских митингов это и правда очень похоже на "кровавое воскресенье", в современной версии.

Мирный выход людей на улицы под совершенно невнятными лозунгами и совершенно неадекватная, жестокая реакция силовиков.

Сейчас, правда, к счастью без жертв, но это свойство времени. Все же уровень жестокости пока заметно меньше, чем сто лет назад.

И что я хочу сказать. Властям не стоит обольщаться разгромом группы Гапона-Навального. Даже если они заменят "санитарное" дело "шпионским" (а думаю именно для этого все потенциальные фигуранты посажены под арест) и репрессируют, даже если полностью дискредитируют Навального, это все равно не решает ни одну из системных проблем и не возвращает доверие общества к властям.

Как собственно и в 1905 ни разгон демонстрации, ни последующая дискредитация и смерть Гапона, ни репрессии, проблем не решили.

В обществе сформировалось стойкое неприятие социального расслоения, в обществе есть откровенная ненависть к богачам и их обслуге, в обществе никто больше не связывает надежд на изменение этой ситуации с Путиным.

Протест вернется.



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