Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

4-е сутки вымораживания

Опубликовано 07.02.2021 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

москва выборы собянин
4-е сутки вымораживания

Они спят подо всеми одеялами и шубами, которые есть в доме. Они греют руки на туристической спиртовке. Они ходят набрать кипятка и помыть посуду к соседям из других домов. А на улице морозы. И температура в доме всё быстрее приближается к температуре окружающей среды. Они - работники авиастроители. Они - сотрудники оборонного завода «Салют». Городским властям просто нужен дом, в котором они живут. Мы выморозим вас, как тараканов. Ничего личного.

Третий день московские власти держат авиастроителей на морозе!

6 февраля 2021 г. работники "Салюта" в сопровождении журналистов, активистов (РК- ОКП и КПРФ), поймав главу управы на осмотре объектов, сунули ему под нос термосы для кипятка и посуду. Снова задали ему вопрос - сколько это безобразие ещё будет продолжаться? Глава управы начал заявлять, что они живут там незаконно.

Автор материала немножко не понимает ситуацию. Допустим, люди живут там незаконно, но ведь по закону РФ выселять людей (даже если они живут незаконно) имеют право только суд и приставы, а не городские власти, путём самоуправства.

Отметим, что людей (в том числе, и людей под и за 80) морозят дома именно в тот момент, когда в стране официально объявлена эпидемия смертельно опасного респираторного заболевания. У главы управы спрашивали, как городские власти подменили собой действие властей судебных? Глава управы нормального ответа не дал.

Напоминаем, в данный дом со всей страны собирали специалистов, необходимых для работы оборонного авиационного завода «Салют». Затем попытались выбросить на улицу. После серии акций протеста право большинства жильцов признали. Они были расселены в 2012-14-м годах в благоустроенные квартиры. Пять семей зависли.

Отметим, что смотровые талоны на жилье им выдавались, но на жилье, явно непригодное для проживания. Почему так произошло? Автор материала не знает, но предполагает, что нормальное жилье, выделенное на этих людей, было распилено.

В последние годы людей снова начали выживать из дома самыми разными способами. На них подали в суд. Отметим, что во время судебного заседания им не дали слова. Их аргументы не рассматривались. Несмотря на то, что решение было принято только судом первой инстанции (апелляции поданы), сразу было возбуждено исполнительное производство.

После запроса от депутатов Морсгордумы исполнительное производство было приостановлено, однако городские власти взяли функции приставов на себя и решили зачистить дом вышеописанным способом.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к присуждению Навальному Нобелевской премии?:
Результаты
Интернет-ТВ
Война &#8212; всем дворцам капитала! Требования Объединенной коммунистической партии (ОКП)
Война — всем дворцам капитала! Требования Об...
06.02.2021
Совет депутатов рассмотрел вопрос о названии улицы именем Навального
Совет депутатов рассмотрел вопрос о названии улицы...
28.01.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Всё в России за 30 лет прогнило и нет этому выхода (1)
4-е сутки вымораживания (0)
Протест вернется (13)
Саакашвили заявил об угрозе потери Украиной Херсона и Мариуполя (8)
Навальный не просто жертва режима - он образцовая жертва (11)
На этот изобличающий вопрос и суд и прокуратура уклончиво промолчали... (2)
Привести в дом оленя, перекрасить самолет и прикурить у вороны (2)
Война — всем дворцам капитала! Требования Объединенной коммунистической партии (ОКП) (13)
Третий день московские власти держат авиастроителей на морозе! (1)
Несбыточный швейцарский МРОТ (16)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Пакт нормальности: алгоритм выборов 2021 года уже очевиден
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Украина - это не центр Европы, а ее окраина, причем совершенно тупиковая
orphoprosecutor orphoprosecutor: Привести в дом оленя, перекрасить самолет и прикурить у вороны
Дарья Митина Дарья Митина: Война всем дворцам капитала!
Дарья Митина Дарья Митина: Угадайте вот
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss