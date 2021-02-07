4-е сутки вымораживания

Они спят подо всеми одеялами и шубами, которые есть в доме. Они греют руки на туристической спиртовке. Они ходят набрать кипятка и помыть посуду к соседям из других домов. А на улице морозы. И температура в доме всё быстрее приближается к температуре окружающей среды. Они - работники авиастроители. Они - сотрудники оборонного завода «Салют». Городским властям просто нужен дом, в котором они живут. Мы выморозим вас, как тараканов. Ничего личного.

Третий день московские власти держат авиастроителей на морозе!

6 февраля 2021 г. работники "Салюта" в сопровождении журналистов, активистов (РК- ОКП и КПРФ), поймав главу управы на осмотре объектов, сунули ему под нос термосы для кипятка и посуду. Снова задали ему вопрос - сколько это безобразие ещё будет продолжаться? Глава управы начал заявлять, что они живут там незаконно.

Автор материала немножко не понимает ситуацию. Допустим, люди живут там незаконно, но ведь по закону РФ выселять людей (даже если они живут незаконно) имеют право только суд и приставы, а не городские власти, путём самоуправства.

Отметим, что людей (в том числе, и людей под и за 80) морозят дома именно в тот момент, когда в стране официально объявлена эпидемия смертельно опасного респираторного заболевания. У главы управы спрашивали, как городские власти подменили собой действие властей судебных? Глава управы нормального ответа не дал.

Напоминаем, в данный дом со всей страны собирали специалистов, необходимых для работы оборонного авиационного завода «Салют». Затем попытались выбросить на улицу. После серии акций протеста право большинства жильцов признали. Они были расселены в 2012-14-м годах в благоустроенные квартиры. Пять семей зависли.

Отметим, что смотровые талоны на жилье им выдавались, но на жилье, явно непригодное для проживания. Почему так произошло? Автор материала не знает, но предполагает, что нормальное жилье, выделенное на этих людей, было распилено.

В последние годы людей снова начали выживать из дома самыми разными способами. На них подали в суд. Отметим, что во время судебного заседания им не дали слова. Их аргументы не рассматривались. Несмотря на то, что решение было принято только судом первой инстанции (апелляции поданы), сразу было возбуждено исполнительное производство.

После запроса от депутатов Морсгордумы исполнительное производство было приостановлено, однако городские власти взяли функции приставов на себя и решили зачистить дом вышеописанным способом.