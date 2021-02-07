Почитаешь наших политиков, чиновников, депутатов и думаешь, неужели они сами стали как - то незаметно издеваться над собой. Нет я не имею ввиду их материальное положение. Имею ввиду их высказывание на публику.

Газета "АиФ" печатает реплику Г.Зюганова. "Навальный нигде ничего позитивного не создал. Его сейчас продвигают на трон - а он бригадой дворников не руководил". И физиономия довольная. Это бред сумасшедшего. Он думает, что выдал в народ умную мысль. А сам Геннадий Андреевич что создал, он ведь тоже бригадой дворников не руководил. Поэтому в 1996 году отказался от президентства?

Навальный хоть поработал в лесном хозяйстве Кировской области, а вы где? Геннадий Андреевич, что вы создали позитивного? Вы сдали, я бы даже сказал, предали завоевания предков. Ваши родственники участвовали на войне? И что с ними сейчас? Где они? И кто их помнит? Навальный пока никакого вреда народу не принёс. Ну подумаешь с братом украли "пару" миллионов рублей у компании "Киров - лес". А где в России не воруют можете назвать? И на трон он никак не может попасть так как имеет судимость. Вы что об этом не знали? Зачем вы дурите народ бестолковщиной? Он может выводить на улицу людей, а вы?

Всё в России за 30 лет прогнило и нет этому выхода. Президент проводит совещание по банковской системе. Докладывает им о том, что льготная ипотека под 6,5 % помогла многим семьям и поддержала строительный сектор. Такого процента кредита нет ни в одной развитой стране мира и нет такой зарплаты. А он не сказал, сколько семей лишились квартир не погасив кредит. И задолженность по ипотечным кредитам зашкаливает, потому что зарплата нищенская, не с чего отдавать. Многие банки уже отказываются выдавать кредиты. Если так дело пойдёт и дальше, то банковская система может рухнуть. Говорит о рынке ценных бумаг куда ринулись люди не имеющие ни малейшего понятия в этой игре. "Не хватало только второго издания обманутых дольщиков. На это прошу обратить самое серьёзное внимание". Видите он просит, однако на его просьбы сейчас практически никто не обращает внимание. Народ не имеет понятия в банковской игре. Значит государство через банки играет с народом? Чтобы свернуть накатанный путь банкиров просьбы недостаточно. И вообще экономика на просьбах развиваться не будет и не развивается. Нужен план развития страны подготовленный профильными институтами, однако власть это не устраивает. Рынок план не предусматривает, он предусматривает на всех уровнях спекуляцию и откаты. По этому поводу один писатель рассуждает так: "По количеству полных дураков и коррупционеров во власти современная российская бюрократия бьёт все национальные рекорды". Насколько же точно подмечено.

Интересную статью публикует газета "АиФ". "Рожать своих или завозить чужих?" Пишет В.Жириновский о том что России нужны министерства по делам демографии и молодёжи. В Кремле есть толи департамент, толи просто отдел по вопросам молодёжной политики. Кто слышал о его существовании, чем он занят, а зарплату получают. Вот и министерство не известно чем будет заниматься? Существует министерство культуры. Кто знает чем оно занято. Мало кто из народа знает, что есть такое министерство. Вот в нашем посёлке на станции Ночка более 25 лет стоит новое здание клуба. Подведено под крышу и на замок. Нужна внутренняя отделка и оборудование для клуба. Никому это не нужно. А ведь молодёжь бы занималась в кружках, а не болталась после школы на улице. Было бы где собрать деревенский сход для решения своих проблем. Чиновников и так больше чем надо, а дел нет.

Владимир Вольфович непредсказуемый. Вот он говорит, что государство занимается - дорогами, жильём, больницами. А демографическими проблемами занимается недостаточно плотно. Вы знаете сколько средств уплывает на откатах при строительстве дорог и нельзя сказать, что они современного качества. Центральные да строят хорошо и только. А дольщики так и не перевелись. Почти каждый день в различных городах выходят пикетчики. А ведь Медведев раньше говорил, что проблема дольщиков будет решена через банки. Говорите вы много, но почти ничего не делается. Не надо никакого министерства молодёжи, надо принять идеологию для страны. Без неё страну не возродить. Приняв идеологию надо посадить тысяч двести воров и большинство из числа чиновников. Это они разворовывают бюджет. Вы принимали бюджет на 2021 год и на последующие два. И что? Финансирование сокращено почти на все министерства. Вы о какой политике молодёжи говорите? Сокращение коснулось даже здравоохранения. А его не хватало и в 2020 году. Однако себя не обидели.

Выступаете за свободу молодёжи. Они сейчас свободны как никогда. И к чему это приводит? Мальчик 12 лет сделал ребёнка девочке 11 лет. Вы телевизор смотрите? Мальчик лет 15 днём в парке подходит к девочке может его ровеснице и говорит, разденься до гола и я тебе дам 10 тысяч рублей. И она раздевается. Подходит к пожилому, который сидит на скамейке и говорит выпьешь мою мочу и я дам 15 тысяч и он пьёт правда не всю. Вы о какой свободе говорите? Молодёжь в нынешней России при бандитски - воровском капитализме спариваются почти везде, для них сегодня нет преград и главное что девочки сами навязываются. В пятом классе уже нет девочек.

Владимир Вольфович, вам пора уйти на покой, вы слишком побелели головой. Поживите спокойно без волнений.

А дурдом продолжается. На второй странице газеты "Правда" маленькая заметка "Особая дата". Автор комментирует очередное заседание Общероссийского штаба протестных действий, которое состоялось 26 января. Заместитель председателя ЦК КПРФ В.Кашин поблагодарил собравшихся за участие в прошедших мероприятиях: памятной акции в день 97 - й годовщины со дня кончины В.Ленина, пленуме и семинаре - совещании. Читатель, смотрите Зюганов обозвал это небольшое сборище общероссийским. И кто присутствовал на этом штабе? Тишина. Штаб-то протестный, а чем он занят? Возложением венков к Мавзолею. Это что протест? Г.Зюганов провёл пленум, а штаб выступил против? Так надо понимать? Кашин отметил, что одним из важных направлений деятельности КПРФ по - прежнему является работа по защите имени В.Ленина от клеветы. Вы даже драпировку от Мавзолея не можете убрать. И как вы будете защищать имя В.Ленина? Очевидно как и ранее - никак, только поболтать на небольшом сборище. И далее Кашин превращает себя в простого говоруна. "В ходе массовых акций, помимо темы укрепления армии, чествования выдающихся наших традиций, в числе главных будет поднята тема патриотического воспитания". Но вы же руководите штабом протестных действий и какое отношение вы имеете к воспитанию и тем более патриотическому? Положите себе зарплату в 50 тысяч рублей, поживите на ней годик и потом мы с вами поговорим о патриотизме. И далее обсуждает подготовку к отправке конвоя в Донбасс. Это не ваше дело.