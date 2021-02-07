Сотрудник правоохранительных органов убил бывшего главу дагестанского села Новокули в одном из отделов полиции в Махачкале, сообщает ТАСС. Абакара Капланова застрелили из-за некоего земельного спора. Издание пишет, что к убийству причастны бойцы ОМОН, братья Курбановы. Мужчина был убит из табельного пистолета в кабинете начальника угрозыска Советского РОВД Махачкалы.

Свидетели сообщают, что у погибшего "была давняя вражда" с двумя росгвардейцами из того же села, конфликт "начался на почве земельных споров". Капланова "загнали" в РОВД, на него было написано заявление "насчет какой-то земли". Убийство было совершено односельчанами его троюродного брата, при этом в него якобы выпустили 38 пуль.

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Вот как это так - загнали в РОВД и там буквально изрешетили пулями прямо в кабинете начальника?! Из табельного оружия.

Это точно была полиция?

Это точно Россия?

Чисто теоретически все руководство МВД, начиная с министра, должно сейчас, потирая след от ботинка на заднице, искать себе работу дворника или уборщика в Макдональдсе. Потому что нахрен такую полицию!

Что там, зверское обращение с задежанными на митинге? Так это они исполняли указание быть предельно корректными!

Когда указаний нет - 38 пуль в одно тело. Можно больше, но кончились патроны. Или жалко стало - выстрел тоже денег стоит. Сам видел, во время буденновской эпопеи, как басаевский боевик покупал патроны у местного собровца в Хасавюрте, свои закончились. Что-то, думаете, поменялось за эти годы?

Я вот так не думаю.

PS. Кстати, и глава Дагестана тоже из этих, из спецвойск МВД. И предыдущий глава Двагестана Васильев, генерал МВД, прославившийся викторией с "Норд-Остом". Хорошие кадры, надежные. Если что - все 38 пуль "в яблочко".

А.Б.