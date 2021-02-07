Сотрудник правоохранительных органов убил бывшего главу дагестанского села Новокули в одном из отделов полиции в Махачкале, сообщает ТАСС. Абакара Капланова застрелили из-за некоего земельного спора. Издание пишет, что к убийству причастны бойцы ОМОН, братья Курбановы. Мужчина был убит из табельного пистолета в кабинете начальника угрозыска Советского РОВД Махачкалы.
Свидетели сообщают, что у погибшего "была давняя вражда" с двумя росгвардейцами из того же села, конфликт "начался на почве земельных споров". Капланова "загнали" в РОВД, на него было написано заявление "насчет какой-то земли". Убийство было совершено односельчанами его троюродного брата, при этом в него якобы выпустили 38 пуль.
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Вот как это так - загнали в РОВД и там буквально изрешетили пулями прямо в кабинете начальника?! Из табельного оружия.
Это точно была полиция?
Это точно Россия?
Чисто теоретически все руководство МВД, начиная с министра, должно сейчас, потирая след от ботинка на заднице, искать себе работу дворника или уборщика в Макдональдсе. Потому что нахрен такую полицию!
Что там, зверское обращение с задежанными на митинге? Так это они исполняли указание быть предельно корректными!
Когда указаний нет - 38 пуль в одно тело. Можно больше, но кончились патроны. Или жалко стало - выстрел тоже денег стоит. Сам видел, во время буденновской эпопеи, как басаевский боевик покупал патроны у местного собровца в Хасавюрте, свои закончились. Что-то, думаете, поменялось за эти годы?
Я вот так не думаю.
PS. Кстати, и глава Дагестана тоже из этих, из спецвойск МВД. И предыдущий глава Двагестана Васильев, генерал МВД, прославившийся викторией с "Норд-Остом". Хорошие кадры, надежные. Если что - все 38 пуль "в яблочко".
А.Б.
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явное написал 07.02.2021 12:29
Казарянинас Левонас Кеворкович написал 07.02.2021 11:37
А суд всио это примет во внимание и не найдет ничего против полицАйского, чтобы возбудить уголовное дело. Мол,"необходимая оборона".
Хорошая у "них" лазейка- у полицаев. Они, мол, всегда правы.