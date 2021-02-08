Явлинский удобрил "Яблоко" качественным дерьмом

Явлинский опубликовал статью «о смыслах текущей политики», где раскритиковал Навального. Он заявил, что «жизнь без страха и без репрессий несовместима с политикой Навального».

«Политическое направление Навального — это популизм и национализм... Демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой Навального. Это принципиально разные направления»,— написал Явлинский в статье.

Также основатель «Яблока» заявил, что Навального и его окружение «не волнуют поломанные судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой». Он считает, что они выступают за «преступное использование несовершеннолетних в политических целях».

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Как всегда, Явлинский не сказал ничего нового - на то он и политик, чтобы говорить банальности - иначе избиратель не поймет, избиратель ведь ищет в словах политика не новостей, а подтверждения собственной правоты: вот, и я тоже так думаю! Молодца Григорий, соображает!

Правда, на этот раз избиратель так не думает. Если говорить об избирателе Явлинского, и без того не слишком многочисленном. Избиратель "Единой России" тоже так не думает, но вынужденно делает вид - тут мотив корыстный. А с "Яблока" какая корысть?

Все, что написал Явлинский о Навальном прекрасно известно без Явлинского, до Явлинского - вот только об этом можно было говорить раньше, до того, как Навального отравили, до того, как он вернулся в страну, до того, как на него повесили два дела и сейчас вешают третье. Сейчас Навальному на Явлинского плевать, а вот бывший великий экономист самозакопался. Как ранее до него самозакопались Зюганов, Жириновский, Миронов и прочие более мелкие.

Тут не в том дело, хороший Навальный или конченый гондон, прав он или у него в башке три извилины - тут обстоятельство времени. Навальный страдает очевидным для всех образом, а наши прикормленные "политики" бегут с криком: "Распни его!"

Да и без вас распнут, а вот промолчали бы, за умных сошли бы. Нет, понятно, что получили указание, но на то царедворцу и спина, чтоб гнуться. Можно было б промолчать, исхитриться.

Или уже нельзя, а, Григорий Алексеевич?

Меня, конечно, очень интересуют предстоящие в сентябре выборы. Как я понимаю, пропуском на них является ложка дерьма, которую надо сожрать с довольным выражением.

Но каково избирателю, если от всех кандидатов - одинаково пахнет?! И ведь не розами, не розами...

Интересно, как пойдет "умное голосование" в нужнике?

Оно и раньше там происходило, но как-то успевали проветрить, не очень воняло. А теперь как?

Анатолий Баранов