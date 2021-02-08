Линейка в защиту Александра Черепанова. Или полицейский пас в суде

7 февраля коммунисты разных организаций Москвы (РКРП, РМП, ОКП-Рабочий Компас, Рабочий Контроль, ЛБ, Коммунисты России, АКМ-ТР) снова вышли на акцию в защиту Александра Черепанова.

71-летнему коммунисту, первому секретарю Тюменского обкома, главному редактору газеты «Трудовая Тюмень» — Александру Киприяновичу власти угрожают 5-летним сроком за мнимое избиение замначальника полиции Волковицкого. Всё это было бы похоже на фарс, если бы дело не приняло столь серьёзный оборот.

Ещё в ноябре 2020 года власти Тюмени предприняли ряд агрессивных действий против местных коммунистов. Сначала решили просто отменить проведение в городе 7 ноября. Мэр города Руслан Кухарук так старался не допустить коммунистического мероприятия, что трижды давал отказ организаторам. 4 ноября по его мэрской воле проводить городские мероприятия было можно, 7-го — уже нельзя.

Тюменские коммунисты, уведомив администрацию, соблюдя ковидные меры безопасности, вышли на демонстрацию, но сразу же попали под полицейскую облаву — демонстрантов, как преступников, кого разогнали, кого задержали, Черепанова в полицейском автобусе бросили на пол, не давали подняться. Недавно выписанному из больницы Александру Киприяновичу стало плохо с сердцем, но в оказании медицинской помощи ему было отказано.

Более 7 часов Александра Черепанова с супругой и Сергея Целых не выпускали из полиции, оформляя на них административные статьи — 20.2 (нарушение правил проведения митинга) и 19.3 (неповиновение требованиям сотрудников полиции). Через неделю, 13 ноября, вместо извинений, на Черепанова было возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ — никак иначе смог избить Волковицкого, лёжа с больным сердцем на полу автозака.

Пропустив мимо два десятка свидетелей задержания, ежедневные пикеты тюменских коммунистов РКРП, десятки обращений в защиту Черепанова от российских и международных организаций, 3 февраля в Ленинском суде состоялось судебное заседание по рассмотрению данного уголовного дела. «Избитый» Волковицкий на заседание не явился, заболел, а вот полицейский Поршнев при даче показаний сразу обнаружил путаницу - его слова в суде и предыдущие письменные показания разошлись. Поршнев заявил на суде, что не видел, что Черепанов призывал к нарушению законодательства, а его письменные показания были результатом указания сверху. Также разошлись его показания об избитости начальника Волковицкого — вместо покраснения верхнего века над правым глазом (версия Волковицкого), Поршнев назвал покраснение на правой щеке.

Следующее судебное заседание состоится 11 февраля, и всё это было бы, пожалуй, даже комично (судебное заседание на основе вымысла, вопреки многочисленным свидетельствам очевидцев), если бы уважаемому в городе человеку, защитнику прав трудящихся, главному редактору газеты, за помощью к которому обращаются со всей области, не угрожало бы тюремное заключение. И за что? За чьи-то преступные фантазии, за агрессивное противостояние с честными горожанами, за коммунистическую работу, которая проводится в Тюмени?

За многие годы своей борьбы в защиту простого народа Александр Киприянович Черепанов давно стал примером для всей Тюменской области, для рабочего и коммунистического движения страны, видимо, поэтому, власти и решили с ним рассчитаться.