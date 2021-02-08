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Московский листок

Столичные полицейские прислали повестку об участии в митинге умершему мужчине

Опубликовано 08.02.2021 автором Марина Веригина в разделе комментариев 0

навальный закон полиция
Столичные полицейские прислали повестку об участии в митинге умершему мужчине

Как стало известно Readovka, чтобы привлечь к ответственности за митинги в Москве как можно больше людей, столичная полиция начала использовать записи с камер наружного наблюдения, а также фотографии паспортов, которые им удалось сделать во время акций.

Помимо всего прочего, протоколы начали присылать москвичам, которые посещали подобного рода мероприятия несколько лет назад. Одна из повесток с требованием явиться в ОВД пришла мужчине, умершему еще 3 года назад.

«Недавно по адресу моего покойного мужа пришло письмо явиться в полицию. Он был на митингах лет 7 назад, арестовывали 3 раза. Мы штрафы платили. Умер 3 года как. Говорят (в письме): приходили, никого не было в квартире, просим явиться как участнику недавнего несанкционированного митинга. Вот думаю: как явится им он с того света, мало не покажется!», — сообщила супруга «покойного демонстранта».

***

Однажды Премавати рассказала мне притчу.

Однажды Арджуна обратился к Кришне, мол, я только и делаю, что воюю и убиваю, родственников своих, и то убил. Ну сколько можно!

А в ответ Кришна ему и говорит: для мне вы все давно умерли. Так что делай, что тебе предпписано.

Вот так и столичные власти: мы для них все - давно уже умерли. И должны делать, что предписано. Сказано покойнику явиться в участок - должен явиться.

А.Б.



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