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Московский листок

Песков с Собяниным не договорились, когда отменять карантин

Опубликовано 08.02.2021 в разделе комментариев 0

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Песков с Собяниным не договорились, когда отменять карантин

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, к жизни «с открытым забралом» можно будет вернуться, когда доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу достигнет 60%, пишет ТАСС: «Я думаю, что к середине лета. То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом».

Он напомнил, что, согласно расчетам иммунологов, для возвращения к допандемийной жизни необходимо формирование иммунитета примерно у 60% населения планеты. 

***

Интересно, а кто больше?

Вот читаем Собянина.

Чем нам грозит собянинское "не знаю"?

Основные ограничения по коронавирусу могут снять к маю, если сохранится положительный тренд в ситуации с COVID-19. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил мэр столицы Сергей Собянин. 

"Я думаю, что планы на лето будут зависеть не только от нас. Думаю, что в России все будет более нормально к лету, а как будет в других странах — я не знаю", — сказал Собянин.

Ну так к маю или к середине лета? 

Вот Собянин говорит "планы на лето будут зависеть не только от нас". От кого "от нас"? Я так понимаю, что от Собянина с Песковым, а не от меня. А они между собой даже что врать, не согласовали. К маю или к августу? Три дня прошло, и кого слушать?

Как-то хреновенько строются планы на лето с таким временным разбросом. Если по Пескову, то больше как-то на осень...

А завтра вылезет еще какой-нибудь членоголовый, и сообщит, что и осень мы проведем в масках, перчатках и антибактериальных памперсах, сидя без зарплаты на удаленном доступе. И летний отдых у нас будет в лучшем случае на речке-вонючке районного значения, а в худшем - на балконе.

Кстати, к вопросу о задержанных на акциях в защиту Навального - все же 5 тысяч человек. Зачем же их в камерах держат, когда лучше было б на удаленке?

Столичные полицейские прислали повестку об участии в митинге умершему мужчине

Вот и сегодня полицейские задержали депутата саратовской областной думы Николая Бондаренко, который пробовал прожить целый месяц на 3,5 тысячи рублей. Задержали Бондаренко в подъезде на выходе из квартиры и увезли в отделение. Хотя он был без маски и перчаток... Хорошо хоть в трусах, в собственных, а не Навального. 

А.Б.



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