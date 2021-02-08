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Московский листок

Стоимость электроэнергии в России выросла до максимума за 5 лет

Опубликовано 08.02.2021 в разделе комментариев 0

Стоимость электроэнергии в России выросла до максимума за 5 лет

Цены на электроэнергию в России в 2020 году достигли максимума за последние 5 лет несмотря на сильнейшее за 10 лет падение спроса, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на обзор "Совета рынка".

Отмечается, что одноставочные цены на оптовом рынке в европейской части страны и на Урале (первая ценовая зона) выросли на 3,4 процента и достигли 2,54 тысячи рублей за один мегаватт-час, в Сибири (вторая ценовая зона) — на 0,6 процента и достигли 1,78 тысячи рублей за один МВт/ч.

Одноставочная цена включает в себя две составляющие: стоимость электроэнергии на рынке на сутки вперед, которая в течение прошлого года серьезно снизилась, и стоимость мощности, которая поднялась. Издание отмечает, что электроэнергия за год подешевела, а мощность, наоборот, подскочила выше инфляции: в первой ценовой зоне сразу на 14,3%, во второй — на 7,1%. Главной причиной роста стали обязательные нерыночные надбавки, которые включают в себя платежи за строительство электростанций. В 2020 году их объём достиг 558 млрд руб.

 



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