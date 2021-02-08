В Госдуме подумывают изменить закон, чтобы не пустить Навальную на выборы

Президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" Рахман Янсуков обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с предложением внести поправки в законодательство, которые не позволят физлицам - иностранным агентам и их близким родственникам принимать участие в выборах всех уровней, сообщает РИА "Новости".

"Для того чтобы свести практически к нулю риски иностранного вмешательства требуются более серьезные меры - введение запрета избираться в органы власти не только физическим лицам-иноагентам, но и их близким родственникам, которыми по закону являются супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки", - говорится в обращении.

"Как известно, пожар легче предотвратить, чем потушить. Предотвращение возможного участия в выборах в Государственную Думу Юлии Навальной — супруги иностранного агента Алексея Навального — позволит предотвратить белорусский сценарий и окажет положительное влияние на сохранение стабильности политической системы нашей страны", - отмечается в письме.

При этом, глава Ассоциации называет Алексея Навального иностранным агентом, хотя оппозиционер таковым не является. Минюст включил в список иноагентов не самого политика, а основанный им фонд борьбы с коррупцией (ФБК). Сама Юлия Навальная о планах участвовать в выборах не объявляла.

Известно, что Ассоциацию предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" в 2015 году основал бизнесмен и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов. Его советником до 2017 года была дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова.