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Московский листок

В Кремле рекомендовали глухонемому оспорить штраф за скандирование лозунгов

Опубликовано 08.02.2021 в разделе комментариев 0

В Кремле рекомендовали глухонемому оспорить штраф за скандирование лозунгов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рекомендовал глухонемому инвалиду из Петербурга оспорить штраф, который наложил на него суд за скандирование лозунгов на митинге 31 января.

"В этом конкретном случае, конечно, есть смысл в установленных законом рамках просто оспорить это решение суда. Дать соответствующую апелляцию, если сроки еще не прошли", - цитирует Пескова Интерфакс.

Напомним, 6 февраля суд Петербурга оштрафовал инвалида III группы Евгения Агафонова на 5 тыс. рублей признав его виновным в участии в "незаконном массовом мероприятии". Правоохранительные органы утверждали, что он вместе с другими участниками митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального выкрикивал лозунги. Адвокату мужчина передал, что на акции протеста он оказался случайно, когда шёл 31 января в магазин. Призывы сотрудников полиции разойтись, как указал его защитник, он не слышал.

 



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