В правдивость фильма о "дворце Путина" поверили больше половины россиян

Фильм "Дворец для Путина. История самой большой взятки" посмотрели 26% жителей России, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра". Из них 55% считают, что факты, изложенные в расследовании, - это "правда" или "похоже на правду". Иного мнения придерживаются треть опрошенных (33%). Доля тех, кто полагает, что авторы фильма лгут, увеличивается с возрастом — от 11% в группе 18-24 года до 49% в возрасте от 55 лет.

Подавляющее большинство посмотревших фильм (77%) не изменили своего отношения к президенту Владимиру Путину после премьеры. Ухудшилось отношение к главе государства только у 17%, а 3% стали к нему относиться лучше.

42% участников опроса считают, что Владимир Путин "виноват" или "наверное, виноват" в тех злоупотреблениях полномочиями, в которых его обвиняют. 29% опрошенных считают, что Путин никогда не злоупотреблял властью. Еще 24% думают, что обвинения могут быть правдивы, но при нем страна все равно стала жить лучше.